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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

NASA Lucy uzay aracını fırlattı Güneş Sistemi'ndeki fosiller çıkarılacak

NASA Lucy uzay aracını fırlattı Güneş Sistemi'ndeki fosiller çıkarılacak

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi’ndeki “fosilleri” ortaya çıkarmak için 12 yıl boyunca çalışacak Lucy uzay aracını fırlattı.

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Fırlatma, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndan Atlas V roketiyle gerçekleştirildi.

Lucy’nin Güneş Sistemi'ndeki "fosilleri" ortaya çıkarmak için 12 yıl görev yapması bekleniyor.

Lucy görev süresince, gaz devi Jüpiter’in yörüngesini paylaşan Truva asteroitlerini inceleyecek. Lucy'nin incelemesi beklenen fosillerin Güneş Sistemi'nin erken evrimi hakkında önemli ipuçları barındırdığına inanılıyor. Uzay aracı 12 yılda, yedi Truva asteroidini ziyaret edecek.

NASA, söz konusu misyon için 981 milyon dolar bütçe ayırdı.

NASA'nın bu misyonu, adını ABD'li paleoantropologlar Donald Johanson ve Tom Gray tarafından 1974 yılında, Etiyopya'nın kuzeydoğusundaki Afar bölgesinde bulunan 3,2 milyon yıllık fosilden alıyor.

NASA yetkilileri, uzay aracının Güneş Sistemi’nin ortaya çıkışına dair önemli bilgiler vereceğini tahmin ediyor.

Lucy ayrıca, bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere laboratuvar ürünü elmaslardan yapılmış bir disk de taşıyor.

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