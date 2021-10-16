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Muharrem İnce kaldırımda oturup fizik dersi verdi! Problem çözdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muharrem İnce kaldırımda oturup fizik dersi verdi! Problem çözdü

Partisinin Manavgat ilçe binası açılış töreni için ilçeye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Makine mühendisliği okumak istediğini belirten lise son sınıf öğrencisinin sorusu üzerine, onunla birlikte kaldırıma oturup fizik sorusu çözdü.

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İlçe binasının açılışı için Manavgat’a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya ve ilçelerinden gelen partililer tarafından karşılandı. Açılış kurdelesini kesmeden önce partililere hitaben bir konuşma yapan İnce, Antalya’nın Türkiye’nin en farklı kentlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, “Türkiye’nin bir ülkeye bakabilecek kadar verimli kentlerinden bir tanesi de Antalya’dır. Tarımın ve turizmin başkenti. İşte böyle bir kentin ilçesinde ne cumhur ne millet diyen, vatandaşına üçüncü bir seçeneği sunan Millet Partisinin ilçe başkanlığını açmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

"Türkiye’de hem iktidar hem muhalefet insanları kandırıyor" diyen İnce "Birisi başkanlık sistemi derken diğeri güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. Dünya siyaset literatüründe bunların ikisi de yok. Eğer Türkiye’yi demokratikleştirmek istiyorsak bunun yolu bunun yolu siyasi partiler yasasını değiştirmekten geçmektedir. Genel başkanları diktatör olmaktan çıkarmadan parlamentoya ve ülkeye demokrasi gelmez. Eğer bu iktidar ve muhalefet gerçekten demokrasi istiyorsa siyasi partiler kanunundan yola çıkalım. Yürekleri varsa gelsinler” dedi.


Kaldırıma oturup fizik sorusu çözdü
Açılışın yapılmasının ardından esnaf ziyaretine başlayan İnce, yanına gelen İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi Orhan Acar'ın makine mühendisi olmak istediğini söylemesi üzerine, bunun yolunun fizikten geçtiğini söyledi. İnce, öğrenci Orhan Acar'la birlikte kaldırıma oturup fizik sorusu çözdü.

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