BIST 1.412
DOLAR 9,30
EURO 10,79
ALTIN 527,49
HABER /  DÜNYA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta

Almanya'da saatlik asgari ücret netleşiyor siyasi partiler uzlaştı

Almanya'da saatlik asgari ücret netleşiyor siyasi partiler uzlaştı

Almanya'da yeni koalisyon hükümetini kurmak için görüşmelerini sürdüren Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberallerin üzerinde uzlaştığı anlaşmaya göre yeni vergi artışına gidilmeyecek, ülkede saatlik asgari ücret de 12 euroya çıkarılacak.

Abone ol

Parti temsilcilerinin ön görüşmelerde üzerinde anlaştığı maddelerin partilerin karar organları tarafından da onaylanması gerekecek.

Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock, Hür Demokratik Parti Lideri Christian Lindner ve SPD Genel Başkanı Olaf Schulz cuma günü yaptıkları açıklamada "sürdürülebilir bir koalisyon anlaşmasına varılabileceğine ikna olduklarını" söylemişti.

Partilerin üzerinde uzlaştığı 12 sayfalık anlaşma metninde asgari ücretin saatlik 12 euroya çıkarılmasının yanı sıra, kömür santrallerinin 2030 yılına kadar kapatılması, yenilenebilir enerjiye geçiş dönemi için elektrik faturalarına eklenen ek vergilerin düşürülmesi, işsizlik parası olarak bilinen Hartz IV sistemi yerine 'vatandaşlık parası' verilmesi gibi maddeler içeriyor.

İş dünyası asgari ücretin 12 euroya çıkarılmasına karşı

Almanya'da İşverenler Birliği Başkanı Rainer Dulger, asgari ücretin saatlik 12 euroya çıkarılmasının 'çok tehlikeli' olduğunu belirterek, bunun toplu iş sözleşmelerine ilişkin müzakereler üzerinde olumsuz etkisi olacağını söyledi.

Dulger, Funke gazetesine yaptığı açıklamada, 12 euroluk asgari ücret uygulamasının ekonomide öngörülemez zararlar doğurabileceğini ve bu durumun özellikle kalifiye olmayan çalışanlar için piyasa koşullarını zorlaştıracağı uyarısında bulundu.

Saatlik 12 euro asgari ücret uygulaması Sosyal Demokrat Parti'nin ön koşullarından biriydi. Hür Demokratlar ise karşı çıkıyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Azize Polat kimdir kaç yaşında eski hali nasıldı 30 kilo verdi
Azize Polat kimdir kaç yaşında eski hali nasıldı 30 kilo verdi
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Mersin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı
Mersin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı
Yunanistan duyurdu: ABD Türkiye sınırına geniş çaplı askeri sevkiyat yapacak!
Yunanistan duyurdu: ABD Türkiye sınırına geniş çaplı askeri sevkiyat yapacak!
Flaş gelişme! İYİ Partili Koray Aydın 'siyasi cinayetler'le ilgili savcılığa bilgi verdi
Flaş gelişme! İYİ Partili Koray Aydın 'siyasi cinayetler'le ilgili savcılığa bilgi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duyurdu: Anlaşma sağlandı vizeler kalkıyor! 7 alanda anlaşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duyurdu: Anlaşma sağlandı vizeler kalkıyor! 7 alanda anlaşma
Doğal gazı yakmayan komşuya dava açılabilir!
Doğal gazı yakmayan komşuya dava açılabilir!
AK Parti'den CHP'ye anket yanıtı: AK Parti'nin üye sayısı CHP'nin oy oranından daha yüksektir
AK Parti'den CHP'ye anket yanıtı: AK Parti'nin üye sayısı CHP'nin oy oranından daha yüksektir
Isparta'daki Türkiye'nin en büyük ikinci gölünde büyük tehlike! Sadece 24 santim kaldı
Isparta'daki Türkiye'nin en büyük ikinci gölünde büyük tehlike! Sadece 24 santim kaldı
Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell hayatını kaybetti
Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell hayatını kaybetti