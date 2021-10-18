BIST 1.413
DOLAR 9,30
EURO 10,79
ALTIN 527,60
HABER /  POLİTİKA  /  MHP
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Özdemir Bayraktar için taziye mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Özdemir Bayraktar için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayımladı.

Abone ol

Bahçeli, sosyal medya hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'mize yaptığı hizmetlerle milletimizin haklı takdir ve övgüsünü kazanan, milli ve yerli silah sanayinin gelişmesinde muazzam çabası olan, bu kapsamda öncü vasfıyla tanınan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özdemir Bayraktar'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. İnsansız hava aracı teknolojisinin yükselişinde kilit rol üstlenen, aynı şekilde milli teknoloji hamlesinde müstesna bir yeri bulunan Sayın Özdemir Bayraktar'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da saatlik asgari ücret netleşiyor siyasi partiler uzlaştı
Almanya'da saatlik asgari ücret netleşiyor siyasi partiler uzlaştı
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Azize Polat kimdir kaç yaşında eski hali nasıldı 30 kilo verdi
Azize Polat kimdir kaç yaşında eski hali nasıldı 30 kilo verdi
Fikirtepe'de kentsel dönüşümde tünelin ucu gözüktü
Fikirtepe'de kentsel dönüşümde tünelin ucu gözüktü
Yunanistan duyurdu: ABD Türkiye sınırına geniş çaplı askeri sevkiyat yapacak!
Yunanistan duyurdu: ABD Türkiye sınırına geniş çaplı askeri sevkiyat yapacak!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Suç duyurusunda bulunuyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Suç duyurusunda bulunuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duyurdu: Anlaşma sağlandı vizeler kalkıyor! 7 alanda anlaşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duyurdu: Anlaşma sağlandı vizeler kalkıyor! 7 alanda anlaşma
Doğal gazı yakmayan komşuya dava açılabilir!
Doğal gazı yakmayan komşuya dava açılabilir!
AK Parti'den CHP'ye anket yanıtı: AK Parti'nin üye sayısı CHP'nin oy oranından daha yüksektir
AK Parti'den CHP'ye anket yanıtı: AK Parti'nin üye sayısı CHP'nin oy oranından daha yüksektir
Isparta'daki Türkiye'nin en büyük ikinci gölünde büyük tehlike! Sadece 24 santim kaldı
Isparta'daki Türkiye'nin en büyük ikinci gölünde büyük tehlike! Sadece 24 santim kaldı