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Çarpıcı anket! Merkez Bankası faizi indirecek mi?

Çarpıcı anket! Merkez Bankası faizi indirecek mi?

Dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Kurdaki seyir ile birlikte son toplantıdan bu yana öne çıkan gelişmelerden bir diğeri de PPK'da yaşanan görevden almalar oldu. Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından yapılan faiz anketi tüm bu gelişmelerin ardından piyasanın Merkez Bankası'nın faiz kararını alacağı toplantıya ilişkin beklentileri ortaya koydu. Ankete göre piyasa Merkez Bankası'ndan 50 baz puan faiz indirimi bekliyor.

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Piyasa, 21 Ekim'de Merkez Bankası'ndan faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 17 kurumla gerçekleştirdiği ankette genel beklenti politika faizinin yüzde 17,50 seviyesine indirilmesi yönünde oluştu.

17 kurum arasında 3 kurum politika faizinin 1 puan düşürüleceğini tahmin ederken, 4 kurum ise faizin sabit tutulacağını öngördü.

Katılımcılar bir sonraki TCMB hamlesinin ne yönde ve ne zaman geleceğine ilişkin soruya Kasım ayında indirimlerin devam edeceği yönünde yanıt verdi. Ankette yıl sonuna ilişkin faiz beklentileri de derlendi. Buna göre yıl sonuna ilişkin genel beklenti faizin yüzde 16,50'ye indirileceği yönünde oldu.

PPK'da 3 üye görevden alınmıştı

Geçen hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra aynı gece faiz kararlarında oy hakkı bulunan TCMB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş'ı görevden almıştı. Boşalan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğunu, BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak devraldı. Para Politikası Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

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