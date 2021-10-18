BIST 1.418
DOLAR 9,31
EURO 10,81
ALTIN 529,33
HABER /  GÜNCEL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta

Mehmet Baransu'nun talebine ret

Mehmet Baransu'nun talebine ret

Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin yargılanan Taraf Gazetesi çalışanları davasının tek tutuklu sanığı Baransu'nun reddihakim talebi reddedildi.

Abone ol

Balyoz’da Kumpas davasına devam edildi. Taraf Gazetesi’nin eski çalışanları Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve firari sanık Tuncay Opçin’in yargılandığı davanın bugün 36’ncı celsesi görüldü. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu getirildi. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmazken, davanın müdahillerinden emekli albay Suat Aytın ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Savunma yapmayacağız

Tutuklu sanık Mehmet Baransu’nun avukatı Çiğdem Koç, “Sizin bağımsız ve tarafsız yargılama yapacağınıza inanmıyorum. Adil yargılama yapmayı düşünmüyorsunuz, müvekkilimi ismiyle yargılıyorsunuz. O yüzden mahkeme heyetinizi reddediyorum. Savunma yapmayacağız. Gayri meşru yargılamaya alet olmayacağız” dedi.

6,5 yıldır tutukluyum reddediyorum

Sanık Mehmet Baransu da avukatının reddi hakim talebine yönelik söz alarak “Avukatıma katkı olsun diyerek reddihakim talebim var. Daha önce beni fazladan yatırdınız dedim, gerekçelerimi belgeleriyle anlattım. 6,5 yıldır tutukluyum, niye tutukluyum bunu anlamaya çalışıyorum. Yaptığım her şeyin arkasındayım. Hemen hemen 1 sene önce esasa ilişkin belgeler şimdi ne oldu da esasa ilişkin değil diyorsunuz? Beni boş yere 7 yıldır yatırdığınız ortaya çıkmasın diye reddediyorsunuz. O yüzden adil yargılama yok. Bu gerekçeyle reddediyorum sizi” dedi.

Sanık Baransu “Bir kere yaptım savunma, o da eşimden dolayı. Beni buraya siz koymadınız ki siz çıkarasınız. Allah koydu, Allah çıkaracak ” diye konuştu. Müdahil avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Talebine ret

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, Baransu’nun reddihakim taleplerinin davaya uzatmaya yönelik olduğu kanaatine varıldığını belirterek reddetti. Baransu ve avukatına ret kararına itiraz etme hakları da hatırlatıldı. Duruşma, 12 Kasım’a ertelendi.

ÖNCEKİ HABERLER
'Taksici 400 dolar vize parası aldı' denildi! Taksiciler Odası Başkanı: Bu konu tamamen...
'Taksici 400 dolar vize parası aldı' denildi! Taksiciler Odası Başkanı: Bu konu tamamen...
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Otomobil sahiplerine kötü haber! Motorine 23 kuruş zam geldi
Otomobil sahiplerine kötü haber! Motorine 23 kuruş zam geldi
İstanbul'da dehşet! 4 yaşındaki oğlunun kemiklerini kırdı: Anne her şeyi anlattı: Sebebi şok etti
İstanbul'da dehşet! 4 yaşındaki oğlunun kemiklerini kırdı: Anne her şeyi anlattı: Sebebi şok etti
Koronavirüs pandemisinde korkulan oluyor: Yeni yoğun bakımlar açıldı
Koronavirüs pandemisinde korkulan oluyor: Yeni yoğun bakımlar açıldı
Dilara Başaran kimdir evli mi Masterchef Dilara kaç yaşında?
Dilara Başaran kimdir evli mi Masterchef Dilara kaç yaşında?
Röntgende tesadüfen çıkıyor: Erkekler bu hastalığı kendilerine konduramıyor
Röntgende tesadüfen çıkıyor: Erkekler bu hastalığı kendilerine konduramıyor
Almanya Cumhurbaşkanı, Yahudilerin katledilmesinden Almanların hala sorumlu olduğunu söyledi
Almanya Cumhurbaşkanı, Yahudilerin katledilmesinden Almanların hala sorumlu olduğunu söyledi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Özdemir Bayraktar için taziye mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Özdemir Bayraktar için taziye mesajı
Almanya'da saatlik asgari ücret netleşiyor siyasi partiler uzlaştı
Almanya'da saatlik asgari ücret netleşiyor siyasi partiler uzlaştı