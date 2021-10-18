Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola Meclisi'nde konuştu: Sömürgecilik lekesi olmayan milletiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Meclisi Özel Oturumuna katıldı. Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin tarihinde sömürgecilik olmadığı vurgusunu yaparak "Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz." dedi.

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"Türkiye olarak Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz." diyen Erdoğan dünya beşten büyüktür sözlerini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Meclisler millet iradesinin vücut bulduğu demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Milletimizin kurtuluş savaşını sevk ve idaresini yapan TBMM kurulduğu 1920 yılından bu yana karşı karşıya aldığı zorluklar karşısında yılmadan çalışmalarına devam etmiştir.

Son olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasimize kast eden FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsünün boşa çıkarılmasında Meclisimiz önemli rol oynamıştır. Üzerine yağan bombalara rağmen çalışmalarını sürdürmüştür. Milli birliğin ve milli beraberliğinin vücut bulduğu Angola Meclisini de ülke demokrasisinin teminatı olarak görüyorum.

Afrika kıtası ülkemizin en köklü bağlı olduğu coğrafyalardan biridir. Bu ortak tarihimizin en önemli özelliği ise karşılıklı saygıya, samimiyete dayanmasıdır. Tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz. Bir asır önce emperyalizme istiklal mücadele yürütmüş bir milletiz. İnsanlığın kaderinin 2. Dünya Savaşı galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını savunuyoruz. Dünya beşten büyüktür diyoruz.

Afrika halklarının bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu hazımsızlığın nüksettiğine şahit oluyoruz. Bu ülkelerin kendi kanlı tarihinden sıyrılarak günümüze dönmesini söylüyoruz.

Kıtayla ilişkilerimizi ilerletirken Afrikalı kardeşlerimizin birikimlerinden faydalanmak istiyoruz.

Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz