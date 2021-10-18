Kağıthane'de 1700 liralık hesap tartışması cinayetle sonuçlandı

KAĞITHANE'de bir müzikholde 1700 lira gelen hesap yüzünden çıkan kavgada işyeri sahiplerinden Zeki Dursun (51)'i öldüren şüpheli Murat D.(38) yakalandı.

Abone ol

Kağıthane, Merkez mahallesinde bulunan bir müzikholde 16 Ekim'de meydana gelen olayda Murat D. eğlenmek için gittiği mekanda hesap yüzünden çalışanlarla tartıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 1700 liralık hesaba itiraz eden Murat D. yaşanan itiş kakışın ardından hesabı ödeyerek mekandan ayrıldı.

Tek el ateş etti

Ancak aradan bir kaç saat sonra geri gelen Murat D, daha önceden de tanıdığı iş yeri sahibiyle görüşmek istediğini, olay sırasında hakarete uğradığı için kendisinden özür dilenmesini istedi. Ancak yeniden başlayan kargaşa sırasında bir anda silahını çeken Murat D. bir el ateş etti. Kurşun bu sırada karşısında bulunan işyeri sahibi Zeki Dursun'un bacağına isabet etti. Şüpheli, işyeri çalışanlarının müdahalesi sonucu olayda kullandığı tabancayı atarak hızla kaçtı.

Kurşun atardamara gelince kan kaybından öldü

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Zeki Dursun'un bacağına isabet eden kurşunun atardamarını parçaladığı belirlendi. Aşırı derecede kan kaybettiği tespit edilen Zeki Dursun yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Polisin yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Murat D., Kağıthane, Gürsel mahallesinde yolda yürürken gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Murat D. olayın 1700 liralık hesaba yaptığı itiraz sonucu çıkan kavga sırasında meydana geldiğini söyledi. Daha önceden 20 kez polise geliş kaydı bulunan Murat D. poliste verdiği ifadesinde "Bana hakaret etmişlerdi. Onlardan özür dilemelerini istediğimde yeniden beniz üzerime geldiler" dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.