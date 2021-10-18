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İzmir'de evinde vurulmuş halde bulunmuştu! Rıfat eşiyle boşanma aşamasındaymış

İzmir'de evinde vurulmuş halde bulunmuştu! Rıfat eşiyle boşanma aşamasındaymış

 İZMİR'in Buca ilçesinde, evinde karnından tabancayla  vurulmuş halde ölü olarak bulunan Rıfat Dökmeci'nin (24), eşiyle boşanma aşamasında olduğu ortaya çıkarken, ilk incelemede de intihar ettiği belirlendi.

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Olay, 16 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Yaylacık Mahallesi 191/3 Sokak'taki 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan Rıfat Dökmeci'den haber alamayan yakınları evine gitti. Kapının açık olduğunu fark eden yakınları içeri girdiğinde Dökmeci'yi kanlar içerisinde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rıfat Dökmeci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından karnından tabancayla vurularak öldüğü belirlenen Dökmeci'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Dökmeci, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verildi.

Polis olay sonrası geniş çaplı çalışma başlatırken, Dökmeci'nin evli olduğu ve olay sırasında eşinin evde olmadığı belirtildi. Yapılan ilk incelemenin ardından Dökmeci'nin intihar ettiği belirlenirken, eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenildi. 

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