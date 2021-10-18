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Telefon fiyatları uçtu kiralamaya talep arttı

Telefon fiyatları uçtu kiralamaya talep arttı

Fiyatlardaki artış ve taksit sınırı cep telefonu satışlarını olumsuz etkiledi. Son dönemde hem bireysel tüketiciler hem de şirketler kiralamaya yöneldi. Kiralamada sadece bir ayda yüzde 100 artış var.

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Döviz kurlarındaki yüksek seyir ve taksit sayısının azalması nedeniyle akıllı telefon satışları düştü.

Bazı tüketiciler ve şirketler farklı arayışlara yönelirken, normalde telefon için yaygın bir tercih olmayan kiralamaya talep arttı.

Kiralabunu.com Kurucu Ortağı CEO'su Sinan Ventura, yaptığı açıklamada, kısa dönem kiralama talebinde sadece bir ayda yüzde 100'den fazla artış olduğunu söyledi. Ventura, son aylarda bu yükselişi hep gördüklerini dile getirdi.

Sinan Ventura'ya göre, bunun en önemli nedeni yükselen fiyatlar. Ventura, bir ön ödeme olmaması ve kredi kartının bloke edilmemesi de tüketicileri kiralama için teşvik ettiği görüşünde.

250 ile 800 arasında değişiyor

İnternetten cep telefonu kiraları aylık en düşük 250 liradan başlıyor, modeline göre 800 liraya kadar çıkıyor.

Sadece cep telefonu da kiralanmıyor. Neredeyse tüm elektronik ürünlere ulaşmak mümkün.

En yüksek talep akıllı saatler

Akıllı saatlerin kiralama ücretleri ise aylık 50 lira ile 250 lira arasında değişiyor.

Kiralanan diğer ürünler arasında kamera, kulaklık, tablet, robot süpürge ve elektrikli scooter da bulunuyor.

Ventura'nın verdiği bilgilere göre, kiralanan ürünler sigorta ile güvence altında. Ürünün tüketicide düşürülmesi ya da arızalanması durumunda oluşan masrafın sadece yüzde 30'u tüketiciden tahsil ediliyor.

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