İki otomobil devi Türkiye'de üretip dünyaya satacak

Rekabetin her geçen gün ağırlaştığı otomotiv sektöründe dev markalar ayakla kalabilmek için ortak üretime gidiyor. ABD'li Ford ve Alman Volkswagen'in (VW) ikizleri Transit ile Transporter, Kocaeli Gölcük'te üretilip dünyaya satılacak.

Abone ol

ABD'li Ford ve Alman Volkswagen'in (VW) 2019'da yaptığı işbirliği meyvelerini vermeye başlıyor. Binek ve ticari araçlarda ortak platform kullanılarak maliyetlerin azaltılmasını amaçlayan işbirliği ayna zamanda elektrikli araçları da kapsıyor.

İki markanın ticari araçlardaki pozisyonunu güçlendirecek ilk ürün Ford Tourneo Connect, VW MQB platformu üzerine üretilip 2022 ilk çeyrekte satışa sunulacak. VW Caddy ile görsel olarak ayrılan Connect'te daha geniş panjur ve gündüz farları bulunuyor. Yeni Ford Tourneo Connect, kısa veya uzun dingil mesafesi olmak üzere iki versiyona sahip olacak. İç mekan tasarımı da VW Caddy ile benzerlikler taşıyan Ford Tourneo Connect'in multimedya sistemi de VW raflarından alınıyor. Ford Tourneo Connect'te 115 beygirlik 1.5 litre turbo benzinli ve 102-122 beygirlik 2.0 litre dizel motorlar sunulacak. Araçta 6 ileri manuel veya 7 kademeli çift kavramalı şanzıman tercih edilebilecek. Yeni modelde ilk kez dört tekerlekten çekiş sistemi de alınabilecek. Yeni Ford Tourneo Connect, Polonya'nın Poznan kentindeki Volkswagen fabrikasında Caddy ile birlikte üretilecek.

Pickup kardeşliği

Yeni Ford Ranger, yeni nesilde genlerini VW Amarok ile paylaşacak. Ranger, Amarok ile birlikte Güney Afrika'daki Ford fabrikasında üretilecek. Ford, planlanan ortak üretime uygun hale getirmek için bu fabrikaya bir milyar dolardan fazla yatırım yapacağını daha önce açıklamıştı.