Milyonlarca kişiyi kapsayan mRNA araştırmasında çarpıcı sonuç

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde de farklı hastalıklar için mRNA aşıları tıpta adeta çağ atlattı. Mucize buluş olarak kabul edilen aşılar yeni teknoloji olduğu için akıllara yan etki ihtimalini getirdi. Yan etkilerle ilgili milyonlarca kişiyi kapsayan bir araştırma yapıldı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde de farklı hastalıklar için mRNA aşıları üzerinde çalışmalar yürütülüyordu. Pandeminin neden olduğu acil durum ortamı kamu ve özel desteğin bir anda artmasını sağladı. Mucize teknoloji olarak kabul edilen mRNA'lar hastalıktan çıkış yolu olarak görülüyor ancak dünyada önemli bir kesim de, aşıya yeni bir gelişim olduğu için yan etki içerebilir gözüyle bakıyor.

Yan etkileri tartışılıyor

mRNA aşılarının klinik denemelerinden bu yana yan etkileri tartışılıyor. En yaygın olanları yorgunluk ve bölgesel ağrı. Bazı kişilere bulantı da görülebilir. Peki ya daha ciddi, hayati tehlikeye yol açan yan etkiler? mRNA aşıları bu gibi yan etkilere yol açıyor mu? Sonuçları JAMA dergisinde yayınlanan bir araştırma bu soruya yanıt aradı.

Sağlık sorunlarında artış gözlemlenmedi

Çalışmanın sonuçları hem Moderna hem de Pfizer/BioNTech tarafından üretilen mRNA aşılarının ciddi sağlık sorunlarında bir artışa yol açmadığını gösterdi. Araştırma federal ve özel sigorta bilim insanları tarafından yürütüldü.

Çalışma kapsamında 23 spesifik, ciddi ve genelde ölümcül olabilen sorun incelendi. Bunlardan bazıları kalp krizi, inme, apandisit, kan pıhtısı oluşumu, Bell felci ve Guillain-Barre sendromu bulunuyor. 6,2 milyon kişiye ait veriler aşılama sonrasındaki ilk 6 haftada toplandı. İlk 3 hafta ve ikinci 3 haftada görülen sağlık sorunları da karşılaştırıldı.

Bir toplumda ciddi sağlık sorunları belirli sıklıkta görülüyor. 6,2 milyon kişiden oluşan çalışma grubunda da bazı ciddi sağlık sorunları görüldü. Ancak bunların aşı nedeniyle ortaya çıktığına ilişkin bir göstergeye rastlanmadı. Ciddi sağlık sorunlarının görülme sıklığı aşı sonrası ilk 21 günde ve 22.-42. günler arasında farklılık göstermedi. Ekip aynı zamanda teyit edilen anafilaksi (enjekte edilen bir antijene karşı aşırı duyarlılık) sayısının da, 1 milyon doz aşıda 5 civarında olduğunu belirledi.

Uzmanlardan temkinli olma çağrısı

Çalışma aşılar hakkında olumlu çıkarımlara olanak tanısa da bazı sınırlamaları var. Ekip, ilk gelen bu verilerin analizin gücünün,yeterince iyi ve güçlü olmadığını söylüyor. Zaman geçtikçe gelecek verilerin bu sorunu çözeceği düşünülüyor.

Aynı zamanda araştırma kapsamında kontrol edilmeyen, aşılarla bağlantılı başka spesifik sağlık sorunları da söz konusu olabilir. Ortaya çıkması 6 haftadan uzun süren rahatsızlıkların da bu çalışma kapsamında tespit edilmesinin mümkün olmadığı araştırma ekibi tarafından ifade edildi.