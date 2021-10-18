Züccaciye sektöründeki tedarik sıkıntısı Türk üreticiye yaradı

Züccaciye sektörü tedarik sıkıntısı nedeniyle Çin'den hediyelik eşya alamayan Avrupa ülkelerine sipariş yetiştiremiyor. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, "Noel öncesi artan taleple stokta ürün varsa bile kalmıyor. Gelecek yılki özel günler için de siparişleri şimdiden alıyoruz. İhracattaki yükselişle yılı 6 milyar dolar seviyesinde kapatacağız" dedi.

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Küresel ticaretteki navlun krizinin derinleşmesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) hediyelik eşya tedarikçileri siparişlerini Türkiye'ye yönlendirdi. Çin'deki elektrik kesintileri nedeniyle tesislerin tam çalışamadığını belirten Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, sevkiyat sorunlarına da bağlı olarak, yaklaşan Noel öncesi sektördeki firmaların yoğun sipariş aldıklarını söyledi.

Birçok firmanın talebe yetişmek için yoğun mesai harcadığını aktaran Öksüz, "Çin'den mal gelmeyince Türkiye'ye yoğun bir yönelim oldu. Navlun krizinin pozitif etkilerini gördük. Yüzde 52 seviyesindeki Avrupa'daki siparişler yüzde 60'a ulaştı. Noel öncesi artan taleple stokta ürün kalmadı, çöp olsa aldılar" dedi.

"4 basamak yükselebiliriz"

20 bin dolarları bularak 10 katına çıkan taşıma maliyetleri nedeniyle krizin 2022'de devam edebileceğini söyleyen ZÜCDER Başkanı, "2022 yılındaki özel günler için hediyelik eşya talebi artacak. Avrupalılardan siparişleri şimdiden alıyoruz. Geçtiğimiz yılı 4,5 milyar dolar ihracat ile kapatan sektör bu rakama ilk 9 ayda ulaştı bile. Navlun krizinin pozitif etkileriyle seneyi 6 milyar dolar seviyesinde kapatmayı planlıyoruz. Dünya ihracat sıralamasında 10'uncu sıradan 8'e hatta 6'ıncı sıraya yükselmemiz bile mümkün" bilgisini verdi.

"Küresel ticaret yeniden şekilleniyor"

Pandemi döneminde küresel pazarın yeniden şekillendiğini belirten Öksüz, "Burada hızlıca yerimizi alıp sağlam bir planlama ve sanayiye daha fazla destek olarak ilerlememiz lazım. Yoksa elde ettiğimiz pazar avantajını başka ülkelere kaptırabiliriz. Üreten ve yatırım yapan firmalara dönük destek politikaları önemli" diye konuştu.