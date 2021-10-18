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Petrol fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı

Petrol fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı

ASYA'dan Avrupa'ya uzanan doğal gaz ve kömür kıtlığı elektrik üretiminde petrole yönelik ek talebi artırıyor. Artan taleple petrol fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

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ASYA'dan Avrupa'ya doğal gaz ve kömür kıtlığı elektrik üretiminde petrol ürünlerine yönelik ek talebi artırdı. Bu artış pandemiden sonra toparlanma eğilimindeki pazarlara darbe vurdu.

Brent ham petrol vadeli işlemleri Ekim 2018'de 86.04 dolar olan en yüksek fiyatı gördükten sonra yüzde 1.1 artışa devam ederek 85.76 dolara ulaştı.
ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemleri Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviye olan 83.73 dolar ile en yüksek seviyesini gördükten sonra 1.23 dolar veya yüzde 1.5 artışla varil başına 83.51 dolara yükseldi.

ANZ bankasından analistler pazartesi günkü bir açıklamada, "Dünya çapında kısıtlamaların hafifletilmesinin yakıt tüketimindeki toparlanmaya yardımcı olması muhtemel" dedi. Analistlere göre dördüncü çeyrekte gazdan petrole geçiş tek başına elektrik üretimi için talebi günlük 450 bin varil kadar artırabilir.

"Petrol piyasası açığı daha da kötüleşmeye hazır görünüyor"

OANDA kıdemli analisti Edward Moya, kuzey yarımkürede soğuk havaların petrol arz açığını daha da kötüleştirmesinin beklendiğini söyledi. Moya, "Kuzeyde havalar soğumaya başladıkça enerji krizi artacağından petrol piyasası açığı daha da kötüleşmeye hazır görünüyor. Kömür, elektrik ve doğal gaz kıtlığı ek ham petrol talebine yol açtığından buna OPEC+ veya ABD'den önemli ölçüde fazladan varil üretimi olmayacak gibi görünüyor" dedi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, yaptığı açıklamada ülkenin petrol üreticilerini üretimi artırmaya ve enerji maliyetlerindeki son artıştan etkilenen sektörlere darbeyi hafifletmek için adımlar atmaya çağıracağını söyledi.

Yine de enerji firmalarının geçen hafta art arda altı hafta petrol ve doğal gaz kulesi artırıyor. Çünkü artan ham petrol fiyatları sondajcıları kuyu açmaya geri dönmeye yöneltti.

Bu arada Çin ekonomisinde eylül ayındaki elektrik kesintilerinin fabrikaları üretimi kısmaya veya tamamen kapatmaya zorladığı için yılın üçüncü çeyreğinde muhtemelen bir yılın en yavaş büyümesi görülecek.

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