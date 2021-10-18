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Kocaeli'de kaza yaptıkları araçlarından geyik çıkan avcılara ceza yağacak

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kocaeli'de kaza yaptıkları araçlarından geyik çıkan avcılara ceza yağacak

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde TIR'a arkadan çarpan ve bagajında avlanması izne tabi olan kızıl geyik çıkan kamyonetteki iki avcının avcılık belgesi bulunduğu fakat av için izin almadıkları belirlendi. İki avcıya Kara Avcılığı Kanunu gereği bin 730 lira ile 8 bin 692 lira arası idari yaptırım cezası ile 35'er bin lira tazminat cezası kesileceği ifade edildi.

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkiinde meydana gelen kazada; İ.Ç.'nin kullandığı 06 DYF 05 plakalı kamyonet, Nihat Öz yönetimindeki 34 CCJ 502 plakalı dorsesi olmayan TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın üzerine çıkan kamyonet takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralanan avcılar İ.Ç. ve Ö.T.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Bu sırada aracın bagajında kızıl geyik olduğunu gören jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bilgi verdi. Gelen görevliler kamyonette av sırasında kullanıldığı tahmin edilen çok sayıda mermiye ve erkek kızıl geyiğe el koydu. Olayla ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.

Yol kenarında tesadüfen görmüşler

Yaralanan avcılar İ.Ç. ve Ö.T., tedavilerinin ardından jandarmaya ifade verdi. İki avcının ifadelerinde bagajda çıkan geyiği kendilerinin vurmadığını, yol kenarında avlanmış ve cansız bir halde tesadüfen görüp araca aldıklarını söyledikleri kaydedildi.

Kara Avcılığı Kanunu'ndan ceza yağacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünün başlattığı soruşturma kapsamında avcılar İ.Ç. ve Ö.T.'ye idari ve tazminat cezası verilecek. İki avcının avcılık belgesi bulunduğu fakat av için izin almadıkları belirtilirken her iki avcıya Kara Avcılığı Kanunu gereği avlanması izne tabi bulunan kızıl geyiği izinsiz avladıkları gerekçesiyle bin 730 lira ile 8 bin 692 lira arası idari yaptırım cezası ve 35'er bin lira tazminat cezası kesileceği bildirildi.

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