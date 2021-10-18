Çin'in hipersonik füze denemesinden ABD istihbaratının haberi olmadı

Geçtiğimiz ağustos ayında Çin yönetiminin nükleer kapasiteye sahip hipersonik füze denemesi yaptığı ortaya çıktı. Hedefine ulaşmadan önce Dünya'nın çevresini dolaşan füzeden ABD istihbaratının haberi olmadı.

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ÇİN ordusu geçtiğimiz ağustos ayında alçak dünya yörüngesinde uçan ve hedefine doğru yol almaya başlamadan önce dünyayı dolaşan hipersonik süzülme aracını taşıyan bir roket fırlattı. Financial Times gazetesinde yayınlanan haberde Çin'in füze denemesinde hedefini vuramadığı ve yaklaşık 38 km ile hedefi ıskaladığı açıklandı.

Bu denemenin ABD istihbaratını şaşırttığı kaydedildi. Financial Times'in beş isimsiz kaynağa dayandırdığı haberinde denemenin Çin'in hipersonik silahlar konusunda önemli gelişme kaydettiğini ve ABD'den çok daha ileride olduğunu gösterdiği belirtildi. Çin Savunma Bakanlığı, Reuters haber ajansının konuyla ilgili sorularını henüz yanıtlamadı.

Hipersonik füze üreticisi diğer ülkeler arasında ABD ve Rusya yer alıyor. Geçen ay Kuzey Kore de yeni geliştirilen bir hipersonik füzeyi denediğini açıklamıştı.