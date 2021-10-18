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Dolar rekor kırmaya devam ediyor! Altın fiyatları ne oldu?

Dolar rekor kırmaya devam ediyor! Altın fiyatları ne oldu?

Geçtiğimiz haftayı büyük bir hareketlilikle geçiren Dolar/TL kuru yeni haftaya da rekorla başladı. Geçtiğimiz hafta boyunca yükseliş gösteren Dolar kuru, haftanın son işlem gününde günü 9,25 seviyesinde kapattı. Merkez Bankası’ndaki görev değişimleri sonrasında yükselişe geçen Dolar kuru, gün içinde 9,33 seviyelerine kadar çıktı.

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Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişimleri sonrası Türk Lirasının dolar ve avro karşısında değer kaybı sürüyor. Dolar/TL, zirvesini 9,29'un üzerine taşırken avro/TL de günün ilk saatlerinde 10,79 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Rekorlar peş peşe geldi
Zirveyi 9,2955'e taşıyan dolar/TL saat 16.00 sularında 9,3001'den işlem gördü. Dolar/TL kuru ilerleyen saatlerde 9,3356'ya kadar çıkarak yeni zirvesine yükseldi. Avro/TL ise gün içi en yüksek seviye olarak 10,8380 seviyesine ulaştı.

Altın fiyatları ne oldu?
Altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareket sonrasında gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. Gram altın 526 TL'den işlem gördü.

Altın fiyatlarında geçen hafta bir yükseliş yaşandı. Peki 18 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı: 526,87 TL

Gram altın satış fiyatı: 526,96 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 836,46 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 855,53 TL

Yarım altın alış fiyatı: 1.667,69 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.711,05 TL

Tam altın alış fiyatı: 3.450,40 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.537,22 TL

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