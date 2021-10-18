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Eskişehir Mahmudiye'de aç kalan köpekler milyonluk yarış atlarını parçaladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eskişehir Mahmudiye'de aç kalan köpekler milyonluk yarış atlarını parçaladı

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde çok sayıda vatandaşı ısıran ve değerli atların ölümüne sebebiyet veren köpeklere yetkililerin çözüm bulamaması yöre halkının tedirginliği arttırıyor.

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ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde çiftliklerde özel olarak bakılan değerli atlar köpek saldırısı ile karşı karşıya kalıyor. Son olarak iki değerli tay saldırıya uğradı. Bunlardan 300 bin liralık değeri olan taylardan biri hayatını kaybederken 100 bin liralık tay ise ciddi şekilde yaralandı. Çiftlik sahipleri gruplar halinde gezen köpeklere karşı nasıl bir önlem alacaklarını şaşırdı. Köpeklere zarar vermek istemeyen çiftlik sahipleri yetkililerden çözüm bekliyor.

İlçe merkezde çok sayıda vatandaşı ısırdılar

Köpeklerin ilçe merkezinde de çok sayıda vatandaşı ısırdıkları öğrenildi. Şehir merkezinde vatandaşlarında tedirgin gezmesine neden olan köpeklerin özellikle çocuklar için büyük tehlike oluşturduğu öğrenildi.

Vatandaşlar nereye şikayet edeceklerini şaşırdı

İlçe merkezinde saldırıya uğrayan çok sayıda vatandaş ise sosyal medyalarından duruma tepki göstererek Mahmudiye ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulundu. Köpekler için çözüm isteyen vatandaşlar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda barınak istediklerini yineledi. Okula giden çocuklarında köpeklerin saldırıya uğradığını iddia eden vatandaşlar yetkililerin çözüm bulamamasına tepki gösterdiler.

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