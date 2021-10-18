Asgari ücretle AB ve Türkiye'de kaç litre benzin alınabilir?

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Türkiye 330 avro olan (18 Ekim 2021) brüt asgari ücret’le 27 Avrupa ülkesi içinde sondan ikinci sırada. 2020 yılında brüt asgari ücrette Bulgaristan’ın önünde olan Türkiye, TL’nin değer kayıpları sonrası Bulgaristan’ın gerisine düştü.

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Türkiye’de net asgari ücret 2 bin 825 TL. Bu da avro bazında 260 euro yapıyor ancak Avrupa Birliği istatistik ofisi, asgari ücretler konusunda yayımladığı verilerde ülkelerden gelen brüt rakamı baz alıyor.

Satın alma gücüne bakıldığında üst sıralardayız

Euronews Türkçe’nin haberine göre Türkiye’deki asgari ücret avro bazında Avrupa ülkelerinden düşük olmasına rağmen satın alma gücüne bakıldığında 27 ülke içinde daha üst sıralarda yer alıyor. Örneğin benzin fiyatlarında Türkiye’de son zamlarla 18 Ekim 2021 tarihi baz alındığında 3 bin 577 lira olan brüt asgari ücretle 445 litre, net asgari ücretle ise 355 litre benzin alınabiliyor.

Yunanistan’da brüt asgari ücret 758 avro. Ancak bu fiyatla alınabilen litre sayısı 436.

Sıralamayı bu denli değiştiren en büyük faktör, satın alma gücü paritesi hesaplanırken dikkate alınan mal ve hizmet sepetindeki kalemlerin avro bazındaki fiyatının Türkiye’de düşük olması.

Peki brüt asgari ücretle hangi ülkede kaç litre benzin alınabilir?