Türkiye 18 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 351 bin 165 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 114 milyon 207 bin 634'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Ekim 2021 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 165 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 26 bin 539 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Kovid-19'u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı yüzde 53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli" değerlendirmesinde bulundu.