BIST 1.418
DOLAR 9,32
EURO 10,85
ALTIN 529,74
HABER /  POLİTİKA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kavala ortak çağrısına yanıt

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kavala ortak çağrısına yanıt

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nce yapılan ortak Kavala çağrısına ilişkin ''Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir.'' ifadelerini kullandı.

Abone ol

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD dahil olmak üzere 10 ülkenin bugün duruşması yapılan Osman Kavala için ortak çağrısını yayınladı.

4 yıldır tutuklu olan Kavala'nın tahliyesinin yapılması için Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri Türkiye'ye çağrıda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

''Mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir''
Bakan Gül, sosyal medya paylaşımında şu sözlere yer verdi:

''Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir.''

ÖNCEKİ HABERLER
Özlem Gürses'e o küfüre savcı nasıl dava açmaz!
Özlem Gürses'e o küfüre savcı nasıl dava açmaz!
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Gaziantep FK'yi deviren Hatayspor ikinci sıraya yerleşti
Gaziantep FK'yi deviren Hatayspor ikinci sıraya yerleşti
Pentagon ile Türkiye arasında F-35 sorununun çözümü için istişareler yürütülüyor
Pentagon ile Türkiye arasında F-35 sorununun çözümü için istişareler yürütülüyor
Asgari ücretle AB ve Türkiye'de kaç litre benzin alınabilir?
Asgari ücretle AB ve Türkiye'de kaç litre benzin alınabilir?
Dolar rekor kırmaya devam ediyor! Altın fiyatları ne oldu?
Dolar rekor kırmaya devam ediyor! Altın fiyatları ne oldu?
Eskişehir Mahmudiye'de aç kalan köpekler milyonluk yarış atlarını parçaladı
Eskişehir Mahmudiye'de aç kalan köpekler milyonluk yarış atlarını parçaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanlığı'ndan taksicilere 12 kural hatırlatması
İçişleri Bakanlığı'ndan taksicilere 12 kural hatırlatması
Çin'in hipersonik füze denemesinden ABD istihbaratının haberi olmadı
Çin'in hipersonik füze denemesinden ABD istihbaratının haberi olmadı