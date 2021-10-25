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Osman Kavala kimdir aslen nereli neden tutuklu suçu nedir?

Osman Kavala kimdir aslen nereli neden tutuklu suçu nedir?

Sosyal medyada ve haberlerde adından sıkça bahsedilen isimlerden biri olan Osman Kavala, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın eşidir. Osman Kavala kimdir? Osman Kavala neden tutuklu?

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Sosyal medyada ve haberlerde adından sıkça bahsedilen isimlerden biri olan Osman Kavala, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın eşidir. Osman Kavala kimdir? Osman Kavala neden tutuklu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan, aralarında ABD, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 10 ülkenin büyükelçilerinin "istenmeyen kişi" ilan edileceğini açıklaması tartışılmaya devam ediyor. Peki Osman Kavala kimdir? Osman Kavala neden tutuklu? İşte Osman Kavala hakkında merak edilen detaylar...

Osman Kavala kimdir: 1957 Paris doğumlu olan Kavala, İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu.

Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu'nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, İletişim yayınlarının kurucuları arasında yer aldı.

Kavala; Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanısıra Açık Toplum Vakfı, TESEV, TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı gibi pek çok sivil toplum örgütünde kurucu üye, yönetim kurulu üyesi veya danışma kurulu üyesi olarak bulunuyor.

Osman Kavala ne zaman tutuklandı: Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklandı. Gezi Parkı olayları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olmakla suçlanıyor. Kavala, halen cezaevinde bulunuyor.

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