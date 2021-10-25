Bursa'da günlük 130 TL'ye çalışacak işçi bulamıyorlar: Fiyatlar bazen yüzümüzü güldürüyor bazen güldürmüyor

BURSA’nın Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi’nde on yıllardır yetiştirilen tatlı kıl sivri biberi üreticinin yüzünü güldürdü. Üreticiler coğrafi işaret almak için çalışmalara başlarken, biberin pazarda 10 ila 12 liradan satılması üreticiyi mutlu etti. Üreticiler gündeliği 130 liradan işçi bulmakta güçlük çektiklerini dile getirdiler.

Abone ol

Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi’nde uzun yıllardır yetiştirilen tatlı kıl sivri biberler üreticileri, ürünlerinin coğrafi işaret almasını istiyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Türkiye'deki yöresel ürünlerin geleneksellik ve kalite bakımından değerlendirilmesi sonucu bu ürünlere verilen tescil işareti olarak adlandırılan coğrafi işareti alabilmek için bir takım şartların yerine getirilmesi gerekiyor.



Tarım ürünleri içerisinde Kars balı, Antep fıstığı, Taşköprü sarımsağı, Gölbaşı sevgi çiçeği ve Çelikhan tütünü coğrafi işaret alan bazı ürünler arasında yer alıyor. Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları’nda tohumu ve fidesi de üretilen Ürünlü tatlı kıl sivri biberinin daha fazla yetiştirilmesi ve hak ettiği değeri bulması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.







"Tohumları üretip halka dağıtıyoruz"

Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, “Ürünlü tatlı kıl sivri biberi bu bölgemizde uzun yıllardır yetişiyor. Ürünlü Mahallesi, biberi ile meşhur olan bir yerdir. Eskiden çok daha fazla üretilirken, şimdi azaldı ve çevre pazarlara yönelik üretim yapılıyor. Biberin yaşaması ve Türkiye’de daha tanınabilir hale gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Tohumları üretip halka dağıtıyoruz. " diye konuştu.



"Tekrar o günleri göreceğimizi düşünüyoruz"

Atay "Fidelerini de Ürünlü’deki çiftçi arkadaşlarımız üretiyor ve yine halka dağıtılıyor. Ürünlü tatlı kıl sivri biberi coğrafi işaret alabilecek bir ürün. Başka yerlerde de yetişiyor ama bu iklimi, bu toprakları sevmiş ve bu yüzden uzun yıllardır burada çok güzel yetiştiriliyor. Bir zamanlar ihracatı yapılırdı, tekrar o günleri göreceğimizi düşünüyoruz” dedi.







"Coğrafi işareti almak için çabalayacağız"

“Bu kıl sivrinin diğerlerinden farklı olduğunu akademik çalışmalarla belirlemeye çalışacağız” diyen Atay, “Bunların analizi yapılacak diğer biberlerden farkları saptanacak ve ondan sonra ortaya çıkacak sonuca göre coğrafi işareti almak için çabalayacağız” diye konuştu.



Tarlada çalışacak işçi bulamıyoruz

Ürünlü Mahallesi’nde biber üreticiliği yapan 58 yaşındaki Ahmet Uçan, “Geçim kaynağımız kıl sivri biber, ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Bizim sorunumuz çalışacak tarlada çalışacak işçi bulamıyoruz. 1972 yılından beri burada biber ekiyoruz. Daha önceleri fideyi başka yerden alırken, aile büyüklerimizin fideleri dışarıdan almak yerine kendilerinin yapmaya karar vermesi ile birlikte kıl sivri biber üretimine başladık. " dedi.







"Fiyatlar bazen yüzümüzü güldürüyor bazen güldürmüyor"

Uçan "Tohumların her sene farklı yerlere ekiyoruz çünkü aynı yerlerde aynı kalitede yetişmiyor. Bu biberlerin özelliği turşu için çok elverişli olması, kaliteli turşu elde ediliyor. Daha iyi turşu yapılabilecek biber bulamazsınız” ifadelerini kullandı. Ürünlü köyünde çocukluğundan beri biber ekimi ile uğraştığını söyleyen bir çiftçi de, “Tüm biber türlerini ekiyoruz, tabi en çok kıl sivri biber. Fiyatlar bazen yüzümüzü güldürüyor bazen güldürmüyor” şeklinde konuştu.