Almanya'da Türk asıllı milletvekili Cem Özdemir: Türkiye'ye ortak tepki verilmeli

Almanya'da Türkiye aleyhine faaliyet gösteren Türk asıllı milletvekilleri, Sevim Dağdelen ve Cem Özdemir de Osman Kavala'ya siper oldu. 10 büyükelçinin Türk yargısını hedef alan açıklamasına destek veren isimler, Türkiye'ye karşılık verilmesi gerektiğini savundu.

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Dünya

Sevim Dağdelen ve Cem Özdemir'den Türkiye düşmanlığına devam: Almanya Türk büyükelçiyi sınır dışı etsin

Almanya'da Türkiye aleyhine faaliyet gösteren Türk asıllı milletvekilleri, Sevim Dağdelen ve Cem Özdemir de Osman Kavala'ya siper oldu. 10 büyükelçinin Türk yargısını hedef alan açıklamasına destek veren isimler, Türkiye'ye karşılık verilmesi gerektiğini savundu.

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri, Türk mahkemelerine Osman Kavala’yı serbest bırakma çağrısı yapmıştı.

Çağrıya sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmesi için harekete geçilmesi talimatı verdiğini açıklamıştı.

Almanya'daki Türk düşmanlarını harekete geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçi hakkında istenmeyen adam ilan edilmelerini eleştiren Almanya Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, "Almanya da, Türk büyükelçiyi sınır dışı etsin" dedi.

Almanya'da Türkiye karşıtlığıyla bilinen Yeşiller milletvekili Cem Özdemir de konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Özdemir, "Batılı demokrasilerin, Ankara’da net bir şekilde anlaşılacak ortak bir yanıt vermesine ihtiyacımız var" dedi.