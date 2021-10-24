New York Times 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısının arkasındaki itici gücü açıkladı

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New Yok Times, 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısının arkasında itici güç olarak ABD Başkanı Joe Biden’ı işaret etti.

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Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçisi, 18 Ekim’de ortak bir açıklama yayınlayarak o gün itibariyle hapiste dördüncü yılını dolduran insan hakları aktivisti Osman Kavala’nın ‘derhal serbest bırakılması’nı istemişti.

Hükümet ve AK Parti’den yükselen eleştirilerin ardından büyükelçiler, ertesi gün dışişlerine çağrılarak uyarılmış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 21 Ekim’de, “Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” demişti.

Erdoğan dün de dışişleri bakanına söz konusu büyükelçilerin ‘istenmeyen adam’ ilan edilmesi için hemen gereğinin yapılması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

New York Times’ın haberinde son yıllarda Batı’yla, özellikle de ABD’ye sık sık ters düşen, ancak kötü giden ekonomiyi kurtarmak amacıyla Batı’ya yönelik ılımlı bir tutum takınan Erdoğan’ın son çıkışı Batı’yla ‘buz gibi soğuk’ ilişkiler dönemine dönüşün işareti olarak yorumlandı.

Biden başkanlığındaki ABD yönetimi

Öte yandan Carlotta Gall imzalı haberde ‘Kavala çağrısı’nın arkasındaki itici güç olarak Joe Biden başkanlığındaki ABD yönetimi gösterildi. Çağrı, ‘başkanın insan hakları ihlallerinden sorumlu ülkeleri açıkça işaret etme yönündeki yaklaşımının bir yansıması’ değerlendirildi.

Sözde Ermeni soykırımını tanımıştı

Biden, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini eleştirip kararını geri almaya çağırmış, dahası ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçmişti.

Biden yönetimi ile sorunlar büyüdü

ABD lideri, Erdoğan’la, göreve geldikten yaklaşık üç ay sonra görüşmüştü.

Son olarak, Erdoğan Biden’la görüşemediği geçen ayki ABD ziyaretinden dönerken şunları kaydetmişti: “Ben, oğul Bush’la iyi çalıştım, sayın Obama’yla iyi çalıştım, sayın Trump’la iyi çalıştım ama sayın Biden’la iyi başladık diyemem. Biden, terör örgütlerine silah, mühimmat, araç gereç taşımaya başladı. Biz bunu elimizi kolumuzu sallaya sallaya seyredecek değiliz.”

"Muhafelete destek vererek Erdoğan'ı devireceğim" demişti

ABD Başkanı Biden'ın göreve gelmeden aylar öncesinde bir toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri tepki çekmişti.

Joe Biden, muhalefete destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde sözler skandal sözlere imza atmıştı.

"Yapacağım en son şey, ona (Erdoğan'a) Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu" şeklinde ifadeler kullanan Joe Biden, diğer taraftan Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edecekleriyle ilgilenmeleri gerektiğini söyledi.

Joe Biden, skandal konuşmasında şunları kaydetti: "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Başkan seçilirsem Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu."