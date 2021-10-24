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CHP'li Ünal Çeviköz'den 10 büyükelçi açıklaması olay oldu: Dostça hatırlatma

CHP'li Ünal Çeviköz'den 10 büyükelçi açıklaması olay oldu: Dostça hatırlatma

Mavi Vatan kavramını eleştiren CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, bu kez de 10 ülkenin büyükelçisinin skandal çağrısını savundu.

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Türkiye'nin Libya'da sınırı aştığını, Suriye'de meşru olarak bulunmadığını, Karabağ'a 'cihatçı' gönderdiğini, Doğu Akdeniz'i gerdiğini söyleyen ve son olarak Mavi Vatan kavramını hedef alan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, bu kez de 10 ülkenin büyükelçisinin skandal çağrısını savundu.

Çeviköz, ABD’nin de aralarında bulunduğu 10 büyükelçinin, Osman Kavala’nın yargılama sürecine ilişkin Türk yargısını hedef alan ortak çağrısı sonrası 'istenmeyen adam' ilan edilmesini eleştirdi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Çeviköz, "Ülkemizde görev yapan 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır. Dışişleri Bakanının bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum. Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir." dedi.

Çeviköz'den "Dostça hatırlatma" savunması

Bir kullanıcının "Peki 10 büyükelçinin Türkiye’nin içişlerine karışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Çeviköz, "Kimse Türkiye’nin iç işlerine karışmamıştır, karışamaz. İnsan hakları bu devirde hiç bir ülkenin iç işi değildir. Osman Kavala ile ilgili durum AİHM’nin kararıdır. Bunu uygulamak anayasamızın gereğidir. 10 Büyükelçi dostça bu yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır. Anlayana!" ifadelerini kullandı.

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