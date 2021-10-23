Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Büyükelçisi'nin sınır dışı edildiği iddialarını yalanladı

ABD öncülüğündeki 10 ülkenin Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yayınladığı bildirinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamayı yapan 10 büyükelçi için sert ifadeler kullanarak istenmeyen adam ilan edilmeleri talimatını verdiğini söyledi. Bu gelişmelerin ardından akşam saatlerinde büyükelçilerin dokunulmazlığının kaldırıldığı ve ilk olarak Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in sınır dışı edildiği iddia edildi.



Bakanlık iddiaları yalanladı

Bild gazetesinin haberine dayandırılan söz konusu iddialar karşısında Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin sınır dışı edildiğini yalanlandı. Yapılan açıklamada Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine "Haber gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları söylemişti: "Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala da Kavala… Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi… 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya… Siz burayı ne zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye… Türkiye… Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burada talimat verme gibi bir yola giremezsiniz… Gerekli talimatı ben Dışişleri Bakanıma verdim. Bu 10 tane büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler."