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İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar

İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar

Çinli şirket Sinovac'ın corona virüs aşısı olanlar için 3'üncü doz bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü.

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Türkiye'de kullanılmaya başlanan ilk corona virüs aşısı olan Çinli Sinovac şirketinin aşısı ile ilgili yeni bir karar alındı. 

Sinovac'ın aşısından iki doz alanların altı ay sonra üçüncü doz için randevu alabildiği belirtilirken, bu uygulama değişerek 3'üncü doz randevuları 3 aya indirildi.  

Daha önce Sinovac aşısından iki doz alanların 6 ay sonra üçüncü doz için randevu alabildiği belirtilmişti.

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