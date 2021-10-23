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Trabzonspor Göztepe deplasmanında 3 puanı tek golle aldı!

Trabzonspor Göztepe deplasmanında 3 puanı tek golle aldı!

Süper Lig'in 10. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

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Göztepe ile Trabzonspor, Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı bordo-mavili ekip, 1-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Gervinho kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 24'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Göztepe ise 8 puanda kaldı.

Trabzonspor gelecek hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Göztepe ise deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak.

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