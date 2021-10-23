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Türkiye 23 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 23 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 351 bin 184 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 115 milyon 164 bin 597'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Ekim 2021 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 27 bin 663 oldu.

"Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız 6,6"
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2'sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6" dedi.

2. doz aşılama oranı yüzde 77,40 oldu
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 88,84 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 77,40 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 164 bin 597'ye yükseldi.

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