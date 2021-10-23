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Konyaspor haftalar sonra Kayseri'ye patladı

Konyaspor haftalar sonra Kayseri'ye patladı

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Konyaspor, sahasında Kayseri'yi 2-0 mağlup etti. 5 maç sonra galibiyet hasretini dindiren yeşil-beyazlı ekip puanını 17'ye yükselterek 5. sırada kaldı.

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Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Konyaspor, sahasında Kayserispor'la karşılaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Konyaspor gelecek hafta Fenerbahçe'yle karşılaşacak
Konyaspor'un gollerini 8. dakikada Serdar Gürler ve 45+1. dakikada Hadziahmetovic kaydetti. 5 maç sonra kazanan yeşil-beyazlı ekip puanını 17'ye yükselterek 5. sırada kaldı. Konyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kayserispor ise Karagümrük'ü ağırlayacak.

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