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Gaziantep FK Giresunspor ile yenişemedi

Gaziantep FK Giresunspor ile yenişemedi

Süper Lig'de 10. hafta maçında Giresunspor deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 10. haftasında Giresunspor deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk oldu. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Giresunspor'un golünü 78. dakikada Serginho kaydederken, Gaziantep FK'ye beraberliği getiren golü ise 90+2. dakikada Giresunsporlu Alexis kendi kalesine attı. 

Bu sonuçla Giresunspor puanını 9'a, Gaziantep FK ise 12'ye yükseltti. 

Gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Giresunspor ise evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. 

Gaziantep FK: 1 - Giresunspor: 1

Stat: Kalyon

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji (Dk. 46 Messaoudi), Tosça, Kitsiou, Caulker, Doğan Erdoğan, Figueiredo (Dk. 73 Kenan Özer), Mendyl, Sagal (Dk. 39 Dicko), Maxim (Dk. 81 Furkan Soyalp), Muhammet Demir,

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Traore, Sergio (Dk. 83. Emre Taşdemir), Diabate, Sankhare (DK. 60 Süleymanov), Doukara (Dk. 79 Pelupessy),

Goller: Dk. 77 Sergio (GZT Giresunspor), Dk. 90+2 Perez (kendi kalesine) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 20 Diarra, Dk. 53 Perez, Dk. 76 Süleymanov (GZT Giresunspor), Dk. 50 Figueiredo, Dk. 51 Dicko, Dk. 76 Mendyl (Gaziantep FK)

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