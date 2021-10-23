BIST 1.480
DOLAR 9,60
EURO 11,19
ALTIN 553,56
HABER /  GÜNCEL

Bakan Koca yeni haritayı paylaştı! İl il son durum

Bakan Koca yeni haritayı paylaştı! İl il son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Kastamonu 737,03 vaka yoğunluğu ile zirveye çıktı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaşımına göre her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.

Kastamonu zirveye çıktı
Ayrıca Kastamonu 737,03 vaka yoğunluğu ile zirveye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: "9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

Haftalık vaka sayısı en çok artan 10 il
Öte yandan Bakan Koca, 9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de paylaştı.

O iller şöyle sıralandı:

"Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan."

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi için talimat! 'İstenmeyen adam' ilan edilecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi için talimat! 'İstenmeyen adam' ilan edilecekler
Ankara'da nöbetten çıkan genç doktor kazada hayatını kaybetti
Ankara'da nöbetten çıkan genç doktor kazada hayatını kaybetti
Gaziantep'ten üzüntüye boğan haber! Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif hayatını kaybetti
Gaziantep'ten üzüntüye boğan haber! Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif hayatını kaybetti
Benzine 44 kuruş birden zam geliyor! İŞte yeni benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Benzine 44 kuruş birden zam geliyor! İŞte yeni benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Antalya'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede
Antalya'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede
TFF Tahkim Kurulu Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel'in cezalarını onadı
TFF Tahkim Kurulu Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel'in cezalarını onadı
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memurlara sesleniyorum, kimse kılınıza dokunamaz
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memurlara sesleniyorum, kimse kılınıza dokunamaz
İstanbul'da yeni trend! Yanlış yere park edene hakaretli afiş yapıştırıyorlar
İstanbul'da yeni trend! Yanlış yere park edene hakaretli afiş yapıştırıyorlar
Terör operasyonları PKK'nın iletişim ağlarını da kesti! Son 4 yılda 951 telsiz ele geçirildi
Terör operasyonları PKK'nın iletişim ağlarını da kesti! Son 4 yılda 951 telsiz ele geçirildi