Alec Baldwin'in katil olduğu film setiyle ilgili korkunç iddia olaydan günler önce...

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin’in çekimler sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeninin ölümüne ve yönetmenin yaralanmasına yol açtığı “Rust” filminin setinde olaydan günler önce yine dolu silahın ateşlendiği iddia edildi. Öte yandan Baldwin’in film çekimi sırasında set ekibinden iki kişiyi vurduğu silahta gerçek mermi kullanıldığı açıklandı.

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ABD’li ünlü aktör Alec Baldwin’in film çekimi sırasında set ekibinden iki kişiyi vurduğu silahta gerçek mermi kullanıldığı açıklandı. Mahkeme kayıtlarına göre Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve “güvenli” olduğunu söylediğini belirtti.

Gerçek mermi çıktı

Yardımcı yönetmen ise ifadesinde, silahın içinde gerçek mermi olduğunu bilmediğini söyledi. BBC’nin haberine göre, o gün sette, ateşli silahları kontrol etmesi gereken ekipte görev alan Hannah Gutierrez Reed de vardı. Los Angeles Times gazetesine göre 24 yaşındaki Reed, ilk kez bu görevi üstlenmişti.

5 gün önce de gerçek mermi çıkmış

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, “Rust” filminin çekimleri sırasında yaşanan ölümcül kazadan 5 gün önce, Baldwin’in dublörüne güvenli olduğu söylenen silah iki el ateşlendikten sonra içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı.

"Ortam güvenli değil" mesajı

Haberde, 16 Ekim’de yaşanan olaydan sonra bir set çalışanının üretim müdürüne gönderdiği mesajda “Üçüncü kez kazara silah ateşlendi. Ortam güvenli değil.” yazdığı ifade edildi.

Olaydan sonra soruşturma başlatılıp başlatılmadığı öğrenilemezken, filmin yapımcıları setteki güvenlik sorunlarından haberdar olmadıklarını açıkladı.

Baldwin, New Mexico eyaletinde "Rust "isimli film çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.

Mahkeme kayıtlarına göre, Baldwin, içinde gerçek mermi bulunduğu anlaşılan silahı kendisine yönetmen yardımcısının verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti.