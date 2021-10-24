Burdur'da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı bir aile yok oldu: 5 ölü yaralı

Burdur'da traktör, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bayram Baş ve kızı Yağmur Baş'da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaza, saat 19.30 sıralarında Yeşilova- Burdur Karayolu Harmanlı köyü yakınlarında meydana geldi.

Yeşilova'dan Burdur istikametine ilerleyen Ahmet Aydoğan (48) yönetimindeki 20 H 3338 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Yusuf Akın'ın kullandığı 15 NU 680 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Önce traktöre sonra otomobile çarptı

Kamyon daha sonra karşı yönden gelen Şenol Özalp yönetimindeki 15 LH 660 otomobil ile de kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Şenol Özalp ile araçta bulunan Günaydın Cirit Baş ve oğlu Mehmet Emre Baş olay yerinde, eşi Bayram Baş ile kızı Yağmur Baş ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan traktör sürücüsü Yusuf Akın, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza yerinde yaşamını yitiren anne ile oğlunun cenazesi Yeşilova Devlet Hastanesi morguna, kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitiren Bayram Baş'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna, kızı Yağmur Baş'ın cenazesi ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu.

Kazada otomobil sürücüsü Özalp, yanındaki yolculardan Günaydın Cirit Baş (47) ile 6 yaşındaki oğlu Mehmet Emir Baş kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Baba Bayram ile kızı Yağmur Baş (7) ağır yaralanmış, traktör ve kamyon sürücüleri gözaltına alınmıştı.