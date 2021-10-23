Ümit Özat'tan Ali Koç'a olay sözler!

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, YouTube kanalından yayınladığı videoda sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'a yüklendi.

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Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat kişisel YouTube kanalından sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'a ağır sözlerle yüklendi. Koç'un sarı-lacivertlilere başkan olmasından utandığını belirten Özat, "Çocuk gibisin" ifadelerini kullandı.

Ümit Özat'ın açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe'nin başında öyle bir zat var ki gerçekten Fenerbahçe'nin böyle bir başkanı olduğu için utanıyorum. Bir gün önce söylediğini ertesi gün "U" dönüşüyle değil, resmen "O" dönüşüyle değiştiren bir Fenerbahçe Başkanı var.

"Çocuk gibi bir kulübü yönetiyorsun"

Bir gün top toplayıcıları eleştiriyorsun, bir gün MHK'yi eleştiriyorsun, bir gün TFF'yi eleştiriyorsun, bir gün VAR'ı eleştiriyorsun. hiç dönüp aynaya kendine baktın mı? Çocuk gibi bir kulübü yönetiyorsun, çocuk gibisin."