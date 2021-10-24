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Isparta’da kaza sonrası otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Isparta’da kaza sonrası otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı

Isparta’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken, araçlardan biri kaza sonrası ikiye bölündü.

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Kaza saat 20.00 sıralarında Isparta-Antalya karayolu Ağlasun kavşağında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 32 NB 553 plakalı TOFAŞ Şahin marka otomobil, Ağlasun istikametinden ana yola çıkmaya çalışırken, Antalya yönünden Isparta istikametine seyir halindeki Erdem Coşar’ın idaresindeki Renault Megane marka 06 DOS 53 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile 06 DOS 53 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Aras Coşar ve Sayime Coşar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Motor ve ön kısmı otomobilden ayrıldı

Öte yandan kazaya karışan 32 NB 553 plakalı otomobil ikiye bölündü. Çarpışma sonrası otomobilin motor ve ön tarafı orta refüje savrulurken, diğer kısmı yolun sağ tarafında kaldı.

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