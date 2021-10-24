Burak Yılmaz'a Fransız taraftarlardan şok tepki

Geçtiğimiz sezon Lille’in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, takımının 1-1 berabere kaldığı son maçta oyundan çıkarken Fransız taraftarlarca ıslıklandı. Yıldız futbolcu direkt soyunma odasına gitti.

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Fransa'da sezonu iki kupayla tamamlayan Lille'in iki şampiyonluğunda da büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, taraftarın sevgilisiyken şimdilerde hedefi oldu.

Teknik direktör değişimiyle birlikte geçen sezonki görüntüsünden oldukça uzak bir grafik çizen Lille, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklentileri karşılayamadı.

Son şampiyon Lille 9. sırada

11. hafta maçında Brest'i sahasında konuk eden Lille, karşılaşmanın 19. dakikasında Jonathan David ile öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı.

Ligue 1'de ilk 11 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan son şampiyon, 15 puanla 9. sırada yer alıyor.

Oyundan çıkarken ıslıklandı

77. dakikada oyundan alınan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın yerine Jonathan Ikone dahil oldu.

Bu değişiklik kararını beğenmeyen Burak, hocasına tepki gösterdi ve direkt soyunma odasına gitti.

Ancak tepkili olan tek taraf Burak Yılmaz değildi. Lille taraftarları, Burak Yılmaz oyundan çıkarken yoğun bir şekilde ıslıklayarak tepki gösterdi.

Öte yandan Lille Stadı'nın bir bölümü ise Burak Yılmaz'a alkışlarla destek verdi. Milli futbolcumuzun oyundan çıkarken ki üzüntüsü kameralara yansıdı.

Fransız basını, Burak Yılmaz için 'eski halinden uzak görüntüler çiziyor' şeklinde yorumlar yaptı.