BIST 1.480
DOLAR 9,60
EURO 11,19
ALTIN 553,56
HABER /  SPOR

Burak Yılmaz'a Fransız taraftarlardan şok tepki

Burak Yılmaz'a Fransız taraftarlardan şok tepki

Geçtiğimiz sezon Lille’in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, takımının 1-1 berabere kaldığı son maçta oyundan çıkarken Fransız taraftarlarca ıslıklandı. Yıldız futbolcu direkt soyunma odasına gitti.

Abone ol

Fransa'da sezonu iki kupayla tamamlayan Lille'in iki şampiyonluğunda da büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, taraftarın sevgilisiyken şimdilerde hedefi oldu.

Teknik direktör değişimiyle birlikte geçen sezonki görüntüsünden oldukça uzak bir grafik çizen Lille, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklentileri karşılayamadı.

Son şampiyon Lille 9. sırada

11. hafta maçında Brest'i sahasında konuk eden Lille, karşılaşmanın 19. dakikasında Jonathan David ile öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı.

Ligue 1'de ilk 11 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan son şampiyon, 15 puanla 9. sırada yer alıyor.

Oyundan çıkarken ıslıklandı

77. dakikada oyundan alınan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın yerine Jonathan Ikone dahil oldu.

Bu değişiklik kararını beğenmeyen Burak, hocasına tepki gösterdi ve direkt soyunma odasına gitti.

Ancak tepkili olan tek taraf Burak Yılmaz değildi. Lille taraftarları, Burak Yılmaz oyundan çıkarken yoğun bir şekilde ıslıklayarak tepki gösterdi.

Öte yandan Lille Stadı'nın bir bölümü ise Burak Yılmaz'a alkışlarla destek verdi. Milli futbolcumuzun oyundan çıkarken ki üzüntüsü kameralara yansıdı.

Fransız basını, Burak Yılmaz için 'eski halinden uzak görüntüler çiziyor' şeklinde yorumlar yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ankara'daki cinayette kamera görüntülerini inceleyen polis zanlıları gölgelerinden yakaladı
Foto Galeri Ankara'daki cinayette kamera görüntülerini inceleyen polis zanlıları gölgelerinden yakaladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Alec Baldwin'in katil olduğu film setiyle ilgili korkunç iddia olaydan günler önce...
Alec Baldwin'in katil olduğu film setiyle ilgili korkunç iddia olaydan günler önce...
Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilde el bombası çıktı
Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilde el bombası çıktı
Burdur'da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı bir aile yok oldu: 5 ölü yaralı
Burdur'da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı bir aile yok oldu: 5 ölü yaralı
Isparta’da kaza sonrası otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı
Isparta’da kaza sonrası otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı
Başkan Erdoğan, şehit Tortumlu'nun ailesine telefonda başsağlığı diledi
Başkan Erdoğan, şehit Tortumlu'nun ailesine telefonda başsağlığı diledi
Almanlar, Çekya istasyonlarına akın etti
Almanlar, Çekya istasyonlarına akın etti
Ümit Özat'tan Ali Koç'a olay sözler!
Ümit Özat'tan Ali Koç'a olay sözler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" talimatına o ülkelerden yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" talimatına o ülkelerden yanıt geldi
Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Büyükelçisi'nin sınır dışı edildiği iddialarını yalanladı
Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Büyükelçisi'nin sınır dışı edildiği iddialarını yalanladı
3 bin 458 mahkum hakkındaki ceza indirimini onayladı
3 bin 458 mahkum hakkındaki ceza indirimini onayladı