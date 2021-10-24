Eski günlerine döndü Gölcük'te batık şehre yoğun ilgi
İZMİT Körfezi'nde müsilajla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda olumlu sonuçların alınmasıyla Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos depreminde bir kısmı sulara gömülen Değirmendere’de dalışlar yeniden arttı.
İzmit Körfezi'nde ilk olarak Nisan ayında görülen ve deniz yüzeyini kaplayan müsilaj su altını da etkiledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum öncülüğünde gerçekleştirilen 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında deniz salyasının etkili olduğu bölgelerde deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla temizlik çalışmaları yapıldı.
Bu çalışmalarla müsilaj, deniz yüzeyinde etkisini kaybetti. Gölcük ilçesi Değirmendere sahilinde dalış yapan dalgıçlar, müsilajın etkisinin azalıp su altında görüşün artmasıyla, 17 Ağustos depreminde sulara gömülen bölgede dalışlarını arttırdı.
Müsilaj etkisinin azalmasıyla, dalış için gelenlerin sayısında artış olduğunu söyleyen dalış eğitmeni Cihan Arslan, "Şu anda müsilajın herhangi bir etkisi yok. 4 ay öncesine kadar görüş şartları çok kötüydü, hem su yüzeyinde hem de su dibinde. Şu anda müsilajdan eser yok, görüş gayet iyi. Normal standartlarına döndü Marmara Denizi.
Batık çok daha net görülüyor
Bulunduğumuz bölgede dalış turizmi de yapılıyor. Müsilajın temizlenmesinden sonra buraya dalış yapmak için gelenlerin sayısı arttı. Görüş şartları bizim en büyük etkenlerimizden biri. Müsilaj azaldı, batık çok daha net görülüyor. Dışarıdan gelen dalgıçlara çok daha iyi hizmet verebiliyoruz” dedi.