Eski günlerine döndü Gölcük'te batık şehre yoğun ilgi

Müsilaj etkisinin azalmasıyla, dalış için gelenlerin sayısında artış olduğunu söyleyen dalış eğitmeni Cihan Arslan, "Şu anda müsilajın herhangi bir etkisi yok. 4 ay öncesine kadar görüş şartları çok kötüydü, hem su yüzeyinde hem de su dibinde. Şu anda müsilajdan eser yok, görüş gayet iyi. Normal standartlarına döndü Marmara Denizi.