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Diyanet personel alımı 2021 başvuru takvimi ne zaman?

Diyanet personel alımı 2021 başvuru takvimi ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığınca, çeşitli pozisyonlara toplamda 7 bin 800 personel alınacak. Duyuruda başvuru şartları yer aldı. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ne zaman ve başvurular ne zaman yapılacak?

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Diyanet İşleri Başkanlığı, personel alımı yapacağını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurusunda; 1500 Kur'an kursu öğreticisi, 5 bin 600 imam hatip ve 700 müezzin kayyım olmak üzere 7 bin 800 sözleşmeli personel alınacağı yer aldı. Başvuru şartları belli oldu. Peki 7 bin 800 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler 2021?

Başvurular ne zaman: Başvurular; adayların bizzat kendileri tarafından 08.11.2021-22.11.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.

BAŞVURU EKRANI-2021

Başvuru şartları neler: 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel Şartları
taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik Şartını
taşımak,

3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına
sahip olmak,

4. 2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için
KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
• Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi
sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde
yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir

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