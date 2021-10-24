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'Onun tiryakileri vardı ve hep aranacak' deyip İlber Ortaylı yazdı: Çok farklı

'Onun tiryakileri vardı ve hep aranacak' deyip İlber Ortaylı yazdı: Çok farklı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, gazetecilik hayatının 67 yılını aralıksız Milliyet'te geçiren Sami Kohen'in ardından bir yazı kaleme aldı.

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Tarihçi- yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, dış haberler alanında Türk basınında bir ekol olan ve 70 yılı aşkın gazetecilik hayatının 67 yılını aralıksız Milliyet'te geçirerek benzersiz bir istikrar çizgisi sergileyen Sami Kohen'in ardından kaleme aldığı yazıda,  "Sami Kohen ise herkesten daha önce bu dalı ısrarla meslek haline getiren, her görüşten ve eğitim düzeyleri de çok farklı Türk okura hitap edebilme maharetini gösteren bir yazardır. Onun tiryakileri vardı ve hep aranacak..." düşüncesini dile getirdi.

Ortaylı yazısında, "Bugün dış politika konularında yazan bir elin parmaklarıyla sayılacak kadar az ama gerçekten beynelmilel standartlara sahip arkadaşlarımız var. Bazı diplomatlarımızın ilginç not ve yorumlarını bunun dışında tutuyorum. Onlar mesleğin dışında bu mesleği öğrenenlerdir. Bizim Hürriyet gazetesinde herkesin tanıdığı Sedat Ergin, Soli Özel, Kadri Gürsel ve Murat Yetkin gibi dış politika konusunda yazan önemli gazetecilerimiz var." dedi.


"Onun tiryakileri vardı ve hep aranacak"
"Bu saydıklarım benden daha genç kuşak" diyen Ortaylı "Sami Kohen ise herkesten daha önce bu dalı ısrarla meslek haline getiren, her görüşten ve eğitim düzeyleri de çok farklı Türk okura hitap edebilme maharetini gösteren bir yazardır. Onun tiryakileri vardı ve hep aranacak... En son “Ver Elini Dünya” kitabını nazikçe imzalayıp göndermişti. Türk basın tarihi kadar dış ilişkiler dediğimiz bilim dalı literatüründe de klasikler arasına gireceği açıktır." ifadesini kullandı. 

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