Kemal Kuruçay eşi Yasemin Kuruçay kimdir kaç tane çocuğu var?

Birçok dizide rol alan son olarak Seksenler'de Seyfi karakterine hayat veren oyuncu Kemal Kuruçay 59 yaşında ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan oyuncunun ailesi, eşi ve çocukları merak konusu oldu. Peki Yasemin Kuruçay ile evli olan Kemal Kuruçay aslen nereli, çocukları kimdir? Hangi dizilerde rol aldı?

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Seksenler Dizisi'nde 'Seyfi' karakterini canlandıran oyuncu Kemal Kuruçay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi'ndeki dizi setinde, bir sahnenin çekimi için hazırlık yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Set ekibi tarafından Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kalp krizi geçiren Kemal Kuruçay'ı Bayramoğlu Mahallesi’ndeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kemal Kuruçay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Peki Kemal Kuruçay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve çocukları kimdir?

Kuruçay'ın cenazesi, bugün Ankara'ya getirildi. Kuruçay için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kemal Kuruçay kimdir: Kemal Kuruçay 10 Haziran 1962'de dünyaya geldi. Kemal Kuruçay, 2002'de TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Özkan Amca karakterini canlandırarak Engin Günaydın ile beraber başrolde yer aldı. Özellikle doksanlı yıllarda Tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdular. O dönem ikilinin birlikte oynadıkları İstanbul Bura Mı isimli birde sinema filmleri vardır. Ancak arkadaşı Mehmet Karagül trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra Kemal Kuruçay oyunculuk kariyerine yalnız devam etti.

1996 yılında Atv televizyonunda yayınlanan Gurbetçiler isimli dizide oynadığı Fırıldak Cemil karakteriyle tanındı ve sevildi. Sonraki yıllarda İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde oynadı.

Kemal Kuruçay, 2002 yılında TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Engin Günaydın ile beraber başrolde oynadı ve bu dizide Özkan Amca karakterini oynadı. 2003 yılında ise sinema filmi Ömerçip'te rol alan oyuncu sonraki yıllarda Şöhretler Kebapçısı (2003), En iyi Arkadaşım (2004), Çılgın Yuva (2005), İnadım İnat (2005), Pulsar (2008), Sevgili Düşmanım (2008), Kutsal Damacana 2: İt Men (2009) gibi yapımlarda çeşitli rollerde oynadı.

Duayen oyuncu Kemal Kuruçay'ın eşinin adı Yasemin Kuruçay'dır.

2010 yılında Tekrar çekimlerine başlanan ve FOX (Türkiye) kanalında yayınlanan Yasemince'nin yeni bölümlerinde Faysal karakterini oynamıştır. Oyuncu 2012 yılından itibaren TRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan isimli dizide Villanın Kahyası Şükrü karakterini oynamaktadır.

KEMAL KURUÇAY'IN ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

* 2020 - Ev Yapımı (Kendisi) (Tv Dizisi)

* 2019- - Seksenler (Seyfi Kanber) (TV Dizisi)

* 2018 - Bizim Semtin Çocukları (Sinema filmi)

* 2017 - Çocuklar Duymasın (Osman) (TV Dizisi-Konuk Oyuncu)

* 2016-2017 - Seksenler (Seyfi Kanber) (TV Dizisi)

* 2015 - Zilin Sesi (Rüstem) (Sinema filmi)

* 2014 - Mandıra Filozofu İstanbul (Emlakcı) (Sinema filmi)

* 2014 - Mandıra Filozofu (Emlakçı) (Sinema filmi)

* 2014 - Manda Yuvası (Sinema filmi)

* 2012-2015 - Zengin Kız Fakir Oğlan (Şükrü) (TV dizisi)

* 2012 - Sıkıysa Yakala (Sinema filmi)

* 2010 - Yasemince (Faysal) (TV dizisi)

* 2010 - Harbi Define (Hoca) (Sinema filmi)

* 2009 - Zoraki Başkan (Mürsel) (TV dizisi)

* 2009 - Kutsal Damacana 2: İtmen (Ormandakı Adam) (Sinema filmi)

* 2008 - Çorap Söküğü (TV dizisi)

* 2008 - Sevgili Düşmanım (Cevahir) (TV dizisi)

* 2008 - Pulsar (Cazip) (TV dizisi)

* 2007 - Gemilerde Talim Var (TV dizisi)

* 2007 - Baba Oluyorum (TV dizisi)

* 2005 - İnadım inat (TV dizisi)

* 2005 - Çılgın Yuva (Feramis) (TV dizisi)

* 2004 - En İyi Arkadaşım (İrfan) (TV dizisi)

* 2003 - Şöhretler Kebapçısı (Oral) (TV dizisi)

* 2003 - Ömerçip (Çaycı) (Sinema filmi)

* 2003 - Sınırlı Aşk (Aleko) (TV dizisi)

* 2003 - Büyükannenin Konağı (Aşçı Davut) (TV dizisi)

* 2003 - Bizim Konak (Aşçı Davut) (TV dizisi)

* 2002 - Zor Baba ve Dünür (Baba) (TV dizisi)

* 2002 - Reyting Hamdi (Erol) (TV dizisi)

* 2000 - Alim Dayı (Kadir) (TV dizisi)

* 1999 - Güvercin (Şoför) (TV dizisi)

* 1997 - Ana Kuzusu (TV dizisi)

* 1997 - Yasemince (Aşçı) (TV dizisi)

* 1996 - Süt Kardeşler (TV dizisi)

* 1996 - Gurbetçiler (Cemil) (TV dizisi)

* 1995 - Melek Apartmanı (Sapık) (TV dizisi)

* 1989 - İstanbul Bura mı? (Servet)