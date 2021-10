Genç kızdan Ordu Valisine beklenmedik cevap! Fatih Çekirge yazdı: 'O an böyle bir şey beklemiyorum'

ORDU'da valiliğin halk gününde Vali Tuncay Sonel ve genç kız arasında geçen ilginç sohbeti Hürriyet yazarı Fatih Çekirge kaleme aldı.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Ordu Valisi Tuncal Sonel ile genç bir kız arasında geçen konuşmayı bugünkü köşesinde kaleme aldı. Vali Sonel, halk gününde vatandaşların sorunlarını dinlerken genç kızdan gelen cevapla şaştı kaldı.



Çekirge yazında "O gün Vali Bey’in halk günü... Her hafta böyle bir gün var. Dışarıda 165 kişi bekliyor. Vali, elinde kâğıt kalem... Gelenlerin taleplerini not alıyor... Ve bir ara... Kapı açılıyor, içeri genç bir kız giriyor... Sonraki sahne şöyle: Vali not almak için kalemi eline alıyor..." ifadelerini kullandı.



İşte Vali Sonel ve genç kız arasındaki konuşma...

“İş derdi mi? Yurt derdi mi? Acaba hangisi?” diye düşünürken...

Genç kız aynen şöyle diyor:

- Efendim, ben size teşekkür etmeye geldim...

Vali anlamamış bir ifadeyle kısa bir süre susuyor.

Genç kız üsteliyor: - Şaşırdınız sanırım. Evet gerçekten size teşekkür etmeye geldim...

Vali: - Hayırdır kızım. Anlamadım...

Genç kız devam ediyor: - Sayın Valim, ben üniversite öğrencisiyim. Yüksek lisans yapıyorum. İlk geldiğimde kalacak yerimiz yoktu. Hocalarla konuştuk. Haberleri bekledik. Tam o sırada, sizin bazı otellerde öğrencilere olanak açtığınızı öğrendik. Başvurdum. Beni hemen bir otele yerleştirdiler. Ve o otelde kaldım... Allah razı olsun... Teşekkür etmek boynumun borcudur dedim... Size geldim.”



Burası Ordu...

Bu diyaloğu öğrenince doğrudan Vali Tuncay Sonel’i aradım:

- Sayın Valim, bir video izledim. Halk gününde bir genç kız gelmiş. Size teşekkür ediyor. Oysa çok iyi biliyorum ki... Siz o an gelecek talepleri bekliyorsunuz. Teşekkürü duyunca bir an kaldınız. Ne hissettiniz o an...



İşte Vali Sonel’in cevabı:

“Fatih Bey, tabii o an böyle bir şey beklemiyorum. Vallahi insan böyle bir teşekkürü alınca duygusallaşıyor. Çünkü bundan güzel bir takdir, bundan güzel bir teşekkür olabilir mi? Bir kızımız mutlu olmuş. Meselesi çözülmüş. Geleceği için iyi bir şey yapmışız. İşte bu teşekkür benim en kıymetli hediyemdir. Böyle bir teşekkürü almak, bana göre en güzel makamdır...”







"Öğrencilere bir de “alışveriş kartı” verilmiş"

"Evet arkadaşlar... Ordu Valisi, üniversite okumak için kente gelen gençler için “Açık Kapı” diye bir masa kurmuş" diyen Çekirge "Bunu da ilan etmiş. Böylece kente gelen öğrenciler, eğer kalacak yer bulamazlarsa doğrudan bu “Açık Kapı”ya başvuruyorlar. Merak ettim. İnceledim. Baktım ki gerçekten birçok öğrenci gelip burada, kendilerine kalacak bir yer bulmuşlar... Dahası var. İki de araç hazır tutulmuş. Gelen öğrenci kenti bilmediği için gideceği otele bu araçlarla götürülmüş... Ayrıca öğrencilere bir de “alışveriş kartı” verilmiş... Ve eylül ayından bu yana Ordu’da 480 öğrenci bu şekilde otellerde misafir ediliyor..." ifadelerini kullandı.