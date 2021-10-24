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Günlük 600 TL kazanıyorlar! Aydın'da bu iş için beli kırılan, kör olan var

Anadolu Ajansı
Günlük 600 TL kazanıyorlar! Aydın'da bu iş için beli kırılan, kör olan var

Türkiye kestane üretiminin yüzde 42'sinin karşılandığı Aydın'da yaylalara göç eden üreticiler, zorlu hasat sürecine başladı.

Günlük 600 TL kazanıyorlar! Aydın'da bu iş için beli kırılan, kör olan var

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 73 bin 433 dekar alanda yılda 27 bin ton kestanenin üretildiği Aydın, Türkiye'de üretilen 63 bin 580 ton kestanenin yüzde 42'sini karşılıyor.

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Günlük 600 TL kazanıyorlar! Aydın'da bu iş için beli kırılan, kör olan var

Coğrafi işaret tesciliyle korunan Aydın kestanesinde hasat, zorluğu ve tehlikeleriyle dikkati çekiyor.

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Günlük 600 TL kazanıyorlar! Aydın'da bu iş için beli kırılan, kör olan var

Özellikle Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde üreticiler yüksek rakımdaki kestane ağaçlarının bulunduğu yaylalara çıkıyor.

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Günlük 600 TL kazanıyorlar! Aydın'da bu iş için beli kırılan, kör olan var

Üreticiler, ağaçtan düşürüp dikenli kozalaklarından ayırdıkları kestaneleri iç ve dış pazar siparişlerine yetiştirmeye çalışıyor.

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