Günlük 600 TL kazanıyorlar! Aydın'da bu iş için beli kırılan, kör olan var
Türkiye kestane üretiminin yüzde 42'sinin karşılandığı Aydın'da yaylalara göç eden üreticiler, zorlu hasat sürecine başladı.
Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 73 bin 433 dekar alanda yılda 27 bin ton kestanenin üretildiği Aydın, Türkiye'de üretilen 63 bin 580 ton kestanenin yüzde 42'sini karşılıyor.
Coğrafi işaret tesciliyle korunan Aydın kestanesinde hasat, zorluğu ve tehlikeleriyle dikkati çekiyor.
Özellikle Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde üreticiler yüksek rakımdaki kestane ağaçlarının bulunduğu yaylalara çıkıyor.
Üreticiler, ağaçtan düşürüp dikenli kozalaklarından ayırdıkları kestaneleri iç ve dış pazar siparişlerine yetiştirmeye çalışıyor.