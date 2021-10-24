BIST 1.480
DOLAR 9,60
EURO 11,19
ALTIN 553,56
HABER /  MAGAZİN

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Ayberk Pakdemir'den kötü haber dualarınızı esirgemeyin

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Ayberk Pakdemir'den kötü haber dualarınızı esirgemeyin

Akciğer kanserine yakalandığını takipçilerine duyuran oyuncu Ayberk Pakdemir, kemoterapi tedavisi gördüğünü sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile açıkladı.

Abone ol

51 yaşındaki Türk sinema oyuncusu ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan'dan kötü haber geldi.

Akciğer kanseri rahatsızlığına yakalandığını duyuran oyuncu Ayberk Pekcan, vücudundaki tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını belirterek, kemoterapiye başladığını aktardı:

“Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...”

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da o mahalleyi istila ettiler: Vuruyorum ölmüyor, ortadan ikiye ayrılsa bile yürüyor
İstanbul'da o mahalleyi istila ettiler: Vuruyorum ölmüyor, ortadan ikiye ayrılsa bile yürüyor
'Onun tiryakileri vardı ve hep aranacak' deyip İlber Ortaylı yazdı: Çok farklı
'Onun tiryakileri vardı ve hep aranacak' deyip İlber Ortaylı yazdı: Çok farklı
29 Ekim şiirleri kısa 2 kıtalık-kıtalık ilkokula uygun 29 Ekim şiirleri
29 Ekim şiirleri kısa 2 kıtalık-kıtalık ilkokula uygun 29 Ekim şiirleri
İkinci el araba fiyatlarını kim yükseltti? Oto galericileri açıkladı
İkinci el araba fiyatlarını kim yükseltti? Oto galericileri açıkladı
Genç kızdan Ordu Valisine beklenmedik cevap! Fatih Çekirge yazdı: 'O an böyle bir şey beklemiyorum'
Genç kızdan Ordu Valisine beklenmedik cevap! Fatih Çekirge yazdı: 'O an böyle bir şey beklemiyorum'
Çanakkale'de gemi kazası! 2 yük gemisi çarpıştı: Ekipler harekete geçti
Çanakkale'de gemi kazası! 2 yük gemisi çarpıştı: Ekipler harekete geçti
Kemal Kuruçay eşi Yasemin Kuruçay kimdir kaç tane çocuğu var?
Kemal Kuruçay eşi Yasemin Kuruçay kimdir kaç tane çocuğu var?
Dünyanın en çok korkulan ismi Otoniel yakalandı! Escobar'dan sonraki en büyük darbe
Dünyanın en çok korkulan ismi Otoniel yakalandı! Escobar'dan sonraki en büyük darbe
Ordu'da skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları sahaya fırlatıldı: Validen açıklama geldi
Ordu'da skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları sahaya fırlatıldı: Validen açıklama geldi
Kilometresi düşürülen otomobil satın alan kişiyle ilgili savcılıktan ders gibi karar
Kilometresi düşürülen otomobil satın alan kişiyle ilgili savcılıktan ders gibi karar