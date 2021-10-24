BIST 1.480
DOLAR 9,60
EURO 11,19
ALTIN 553,56
HABER /  DÜNYA

Almanya Başbakanı Angela Merkel emeklilik sonrası ne yapacak?

Almanya Başbakanı Angela Merkel emeklilik sonrası ne yapacak?

Emekliliğe hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, seçimler sonrası Süddeutsche Zeitung’a verdiği ilk röportajda, görevi bıraktıktan sonraki ilk gün ne yapacağını henüz düşünmediğini söyledi.

Abone ol

16 yıldır Almanya Başbakanı olarak görev yapan ve aktif siyaseti bırakarak görevi devretmeye hazırlanan Angela Merkel, genel seçimler sonrası ilk röportajını, ülkenin önde gelen gazetelerinden Süddeutsche Zeitung’a verdi.

Merkel, “Ülkeyi yıllar sonra yeniden SPD’li (Sosyal Demokrat Parti) birinin yöneteceğini düşündüğünüzde rahat uyuyabiliyor musunuz?” sorusuna “Evet” diyerek “Siyasi olarak farklılıklar olacak. Bu da çok doğal ama ben rahat uyuyacağım” yanıtını verdi.

İnsanlık göreviydi

Hürriyet'ten Ahmet Külahçı'nın haberine göre sığınmacılara Almanya’nın kapılarını açmaktan kesinlikle pişmanlık duymadığını belirten Merkel, “Bu bir insanlık göreviydi” dedi. İklimin korunması alanında ciddi adımlar attıklarını, ancak hâlâ hedeften uzak olduklarını itiraf eden Merkel, hem partisinde hem de diğer partilerde kadın oranının çok düşük olduğu yönündeki tartışmaları da yerinde bulduğunu söyledi.

"Uykuyu almış olurum"

Kişisel soruları genelde yanıtlamayan Merkel, veda röportajında Emeklilik hayatına dair de konuştu. “Sabahları aldığı bilgilendirme sunumu yerine televizyondaki sabah programlarını seyredip seyretmeyeceği” sorusuna karşılık, “Görevi bıraktıktan sonraki gün ne yapacağımı henüz düşünmedim” dedi. “Sabahları daha geç mi kalkacaksınız?” sorusuna ise “Görevi bıraktıktan sonra uykumu daha çok almış olarak uyanacağımdan eminim” yanıtını verdi.


Emekliliğe hazırlanan Merkel, eşinin kendisine “Umarım bütün gün evde oturup durmazsın” diye sorup sormadığı soruna ise şu cevabı verdi: “Eşimin öyle bir korkusu yok. Kendisi yeterince meşgul biri. Ben de bütün gün evde oturup durmakla tanınmıyorum.”

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Tezgahta 30 TL masada 500 TL! Düzce'de vatandaşlar ilk kez gördü
Tezgahta 30 TL masada 500 TL! Düzce'de vatandaşlar ilk kez gördü
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Ayberk Pakdemir'den kötü haber dualarınızı esirgemeyin
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Ayberk Pakdemir'den kötü haber dualarınızı esirgemeyin
İstanbul'da o mahalleyi istila ettiler: Vuruyorum ölmüyor, ortadan ikiye ayrılsa bile yürüyor
İstanbul'da o mahalleyi istila ettiler: Vuruyorum ölmüyor, ortadan ikiye ayrılsa bile yürüyor
Denizli'de alevlerin içine dalıp can verdi! Yürek dağlayan detay çıktı: Meğer...
Denizli'de alevlerin içine dalıp can verdi! Yürek dağlayan detay çıktı: Meğer...
29 Ekim şiirleri kısa 2 kıtalık-kıtalık ilkokula uygun 29 Ekim şiirleri
29 Ekim şiirleri kısa 2 kıtalık-kıtalık ilkokula uygun 29 Ekim şiirleri
İkinci el araba fiyatlarını kim yükseltti? Oto galericileri açıkladı
İkinci el araba fiyatlarını kim yükseltti? Oto galericileri açıkladı
Melek Mosso aslen nereli kaç yaşında gerçek soyadı nedir?
Melek Mosso aslen nereli kaç yaşında gerçek soyadı nedir?
Genç kızdan Ordu Valisine beklenmedik cevap! Fatih Çekirge yazdı: 'O an böyle bir şey beklemiyorum'
Genç kızdan Ordu Valisine beklenmedik cevap! Fatih Çekirge yazdı: 'O an böyle bir şey beklemiyorum'
Çanakkale'de gemi kazası! 2 yük gemisi çarpıştı: Ekipler harekete geçti
Çanakkale'de gemi kazası! 2 yük gemisi çarpıştı: Ekipler harekete geçti