Cristiano Ronaldo hezimeti sindiremedi rakibine tekme salladı

Maçın henüz 50. dakikasında 5-0 gibi farklı bir skor elde eden Liverpool'da, Mohamed Salah, yaptığı hat-trickle maça damga vurdu. Karşılaşmanın en çok ses getiren anları ise Cristiano Ronaldo'nun sinirlerine hakim olamadığı ve rakibine tekme salladığı anlar oldu.

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İngiltere Premier Lig’in 9. haftasında tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği Manchester United-Liverpool derbisi oynandı. Büyük bir heyecana sahne olan zorlu mücadelede, konuk ekip Liverpool, Manchester United’ı 5-0 yendi.

Maç boyunca oldukça rahat oynayan Liverpool, Manchester United karşısında hiç zorlanmadan bir ilk yarı geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısının son saniyelerinde sağ kanatta topla buluşan Cristiano Ronaldo, Curtis Jones ile girdiği ikili mücadele sinirlerine hakim olamadı.

Top kapma mücadelesi sırasında rakibine tekme sallayan Portekizli yıldızın öfke küpüne döndüğü o anlar kameralara yansıdı.

Yaşananların ardından saha içerisi bir anda karıştı ve Ronaldo, sarı kartla cezalandırıldı.

Maç boyunca da mutsuz ve çaresiz olduğu gözlemlenen Ronaldo'nun bu memnuniyetsizliği futbolseverleri şaşkına çevirdi.

Öte yandan Portekizli yıldızın 52. dakikada attığı tek gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.