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Fener Rum Patriği Barthalomeos hastaneye kaldırıldı

Fener Rum Patriği Barthalomeos hastaneye kaldırıldı

Fener Rum Patriği Barthalomeos, Amerika Birleşik Devletleri'nde hastaneye kaldırıldı. ABD Başkanı Joe Biden'le görümesi beklenen Bartholomeos'un hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

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12 günlük Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde bulunan Fener Rum Patriği Barthalomeos’un Washington’da hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Patrikhaneden yapılan yazılı açıklamada, Barthalomeos’un uzun uçak yolculuğu ve sonrasındaki yoğun programı nedeniyle kendini iyi hissetmediği vurgulandı.

Açıklamada, Patrik Barthalomeos’un doktorların tavsiyesi üzerine geceyi George Washington Üniversitesi Hastanesi’nde müşahade altında geçireceği duyuruldu. Barthalomeos’un kendisini iyi hissettiği belirtilen açıklamada sabah taburcu edilmesinin beklendiği kaydedildi.

270. patrik olan Barthalomeos 81 yaşınada

Fener Rum Patriği 1. Barthalomeos 29 Şubat 1940’ta Gökçeada’da doğdu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Barhalomeos askerliğini 1961-1963 yılları arasında yedek subay olarak yaptı. Heybeliada Ruhban Okulu’nda eğitim gördü. 270. Patrik olarak Rum Ordotoks Hristiyanların dini önderliğini yapıyor. Türkçe, Latince, Antik Yunanca, Yunanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Almanca biliyor.

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