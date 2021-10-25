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Bilecik'te iş insanı Mesut Ünlü covid-19'a yenik düştü

Bilecik'te iş insanı Mesut Ünlü covid-19'a yenik düştü

BİLECİK'te hayırseverliği ile tanınan iş adamı Mesut Ünlü, korona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrika sahibi olan ve hayırseverliği ile tanınan iş adamı Mesut Ünlü, Bursa’da özel bir hastanede korona virüs (Covid-19) tedavisi görüyordu. Hayatını kaybeden Ünlü, Pazaryeri’nde başta öğrenciler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımseverliği ile tanınırken, kurduğu fabrika ile ilçenin sanayileşmesinin öncülerindendi. Mesut Ünlü'nün cenazesi Bursa Atıcılar Mahallesi Vesyel Karani Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Hamitler mezarlığında aile kabristanlığına defnedildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de Bursa’da düzenlenen cenaze namazına katılırken, acılı aileyi bir an yalnız bırakmadı. Merhumun annesi Akile Ünlü ve eşi Dilek Ünlü'ye taziyelerini ileten Başkan Tekin, "Pazaryeri ilçemiz çok değerli bir insanını kaybetti. Memleketime bir şeyler kazandırmak istiyorum diyerek memleket sevdasıyla hareket eden, kıymetli abimiz Mesut Ünlü’yü bugün dualarla Hakka uğurladık. Allah gani gani rahmet eylesin. Yaptığı iyilikler, hayırlar karşısına çıksın inşallah. Başımız sağ olsun" dedi.

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