Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir, konuk olduğu Antalyaspor'u 2-1 yendi. Bu galibiyetin ardından puanını 12'ye yükseltip 11. sıraya yerleşen Başakşehir, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. 9 puanla kendisine 17. sırada yer bulan Antalyaspor ise Giresunspor'a konuk olacak.Abone ol
17. dakikada ceza sahası yayı içinden Berkay Özcan'ın sert şutunda topu kaleci Boffin güçlükle çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
18. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
29. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına yükselen Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
32. dakikada Başakşehir öne geçti. Visca'nın ara pasında topa hareketlenen Berkay Özcan, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
56. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkarttı. Ndayishimiye'nin ara pasına hareketlenen Berkay Özcan kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
76. dakikada Visca'nın köşe vuruşundan ortasına yükselen Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.
80. dakikada Milosevic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik'in plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
90+4. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Çalımlarla ceza sahasına giren Doğukan Sinik'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın elleriyle uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Ghacha fileleri havalandırdı: 1-2
Karşılaşma Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Antalyapor: 1 - 2 :Başakşehir
Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Mehmet Kısal
Antalyaspor: Boffin, Kudriashov (Dk. 73 Milosevic), Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Dk. 73 Ghacha), Fredy (Dk. 89 Ufuk Akyol), Güray Vural, Doğukan Sinik, Amilton (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Crivelli (Dk. 46 Wright)
Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 90+2 Şener Özbayraklı), Epureanu, Ndayishimiye, Lima (Dk. 88 Hasan Ali Kaldırım), Mahmut Tekdemir (Dk. 74 Aleksic), Berkay Özcan, Visca (Dk. 90+2 Chadli) Deniz Türüç (Dk. 75 Guldbrandsen), Tolga Ciğerci, Okaka
Goller: Dk. 32 ve 56 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Dk. 90+4 Ghacha (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 79 Çaiçara (Medipol Başakşehir)